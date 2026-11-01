Даниел Парушев, ПБ: Благодарение на МВР бе намалено купуването на гласове

Благодарение на МВР бе намалено купуването на гласове на президентските избори. Това заяви пред НОВА депутатът от "Прогресивна България" Даниел Парушев.

Той коментира втория тур от президентските избори.

Парушев благодари на избирателите и честити 1 ноември (Деня на будителите).

Трябва да отбележа няколко неща. През тази кампания видяхме една активна кампания на Асен Василев. Дори се чудехме кой е кандидат за президент, каза Парушев.

Благодарение на МВР бе намалено купуването на гласове, каза Парушев.

Той добави, че всички социологически проучвания показват, че ГЕРБ и ДПС са подкрепили Гюров.

Видяхме, че машините затрудниха неграмотните хора да гласуват, посочи още Парушев.