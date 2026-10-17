Новини
Търси
Подкаст
Общество

Даниел Парушев: Банките и търговските вериги да намалят цените, ако не искат данък свръхпечалба

Даниел Парушев: Банките и търговските вериги да намалят цените, ако не искат данък свръхпечалба
БТА

От "Прогресивна България" защитиха предложената мярка и отхвърлиха предупрежденията, че тя може да доведе до повишаване на банковите лихви

Банките, застрахователните дружества, чейндж бюрата и големите търговски вериги могат да избегнат облагането на свръхпечалбите, ако намалят цените си в полза на потребителите. Това заяви Даниел Парушев от "Прогресивна България" по NOVA NEWS.

"Свръхпечалбата се въвежда за подпомагане на българското общество и връщане на тези средства в обществото", обясни Парушев, защитавайки предложеното облагане.

Той даде за пример Италия, Испания и Франция, като посочи, че подобни мерки не са новост в Европа. Парушев оспори и предупрежденията на управителя на БНБ, че допълнителното облагане може да доведе до повишаване на лихвите.

"Няма логика да стане, защото се намираме в конкурентна среда", заяви той и подчерта, че банковата система е стабилна и разполага с добра ликвидност.

По отношение на цените на горивата представителят на "Прогресивна България" изрази съмнение, че намаляването на ДДС ще доведе до реално поевтиняване. Той припомни премахването на акциза върху пропан-бутана и отпускането на допълнителни 50 евро за 550 хиляди души.

Парушев коментира и възможни конституционни промени, включително премахването на т.нар. "домова книга" за избор на служебен премиер. По думите му партията би подкрепила подобна инициатива и подготвя собствени предложения.

За ситуацията в Черно море той заяви, че България е защитена благодарение на членството си в НАТО и действията на въоръжените сили. Според него на този етап не се очаква ценови шок вследствие на атаките с дронове срещу търговски кораби.
Ето ти готова статия, че я бях подготвил

Още по темата

Даниел Парушев, ПБ: Днешният ден е триумф за българската история

Даниел Парушев, ПБ: Днешният ден е триумф за българската история

Кандидатите за новия ВСС обещават независимост, прозрачност и край на натиска върху прокурорите

Кандидатите за новия ВСС обещават независимост, прозрачност и край на натиска върху прокурорите

"Прогресивна България" внася предложения по Закона за бързите кредити

"Прогресивна България" внася предложения по Закона за бързите кредити

Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Гълъб Донев: Илиян Филипов не е сред дарителите на „Прогресивна България“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК

Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК

Шофьор загина, след като се блъсна в две коли и стълб в Добрич

Шофьор загина, след като се блъсна в две коли и стълб в Добрич

Най-важното от България на 17.10.2026 г.

Най-важното от България на 17.10.2026 г.

Български град попадна сред 20-те най-добри места за дълголетие в Европа

Български град попадна сред 20-те най-добри места за дълголетие в Европа

Калчев: Българските пристанища остават достъпни въпреки военния риск в Черно море

Калчев: Българските пристанища остават достъпни въпреки военния риск в Черно море

Водещи

Най-важното от спорта на 17.10.2026 година

Най-важното от спорта на 17.10.2026 година

  • Преди 2 минути
Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК

Спор за момиче може да стои зад нападението с нож пред Малкото НДК

  • Преди 3 минути
Шофьор загина, след като се блъсна в две коли и стълб в Добрич

Шофьор загина, след като се блъсна в две коли и стълб в Добрич

Най-важното от България на 17.10.2026 г.

Най-важното от България на 17.10.2026 г.

  • Преди 13 минути
Александър и Симеон Николови започнаха ударно сезона в Италия

Александър и Симеон Николови започнаха ударно сезона в Италия

  • Преди 25 минути
Пет руски дрона паднаха в Молдова за 17 часа, има пострадал

Пет руски дрона паднаха в Молдова за 17 часа, има пострадал

  • Преди 31 минути
Най-малко 17 души загинаха при блъсканица на религиозен фестивал в Индия

Най-малко 17 души загинаха при блъсканица на религиозен фестивал в Индия

  • Преди 39 минути
Български град попадна сред 20-те най-добри места за дълголетие в Европа

Български град попадна сред 20-те най-добри места за дълголетие в Европа

  • Преди 1 час
Калчев: Българските пристанища остават достъпни въпреки военния риск в Черно море

Калчев: Българските пристанища остават достъпни въпреки военния риск в Черно море

  • Преди 1 час
Румъния свали два дрона над Черно море, НАТО обсъжда инцидента във вторник

Румъния свали два дрона над Черно море, НАТО обсъжда инцидента във вторник

  • Преди 1 час
Центровете за данни – новият петрол в съвременната война

Центровете за данни – новият петрол в съвременната война

  • Преди 2 часа
Навръх 104 години от рождението на Джеки Вагенщайн представят документален филм за живота му

Навръх 104 години от рождението на Джеки Вагенщайн представят документален филм за живота му

  • Преди 2 часа
Елеонора от "Фермата": Шокирана съм как Крис беше представен като жертва

Елеонора от "Фермата": Шокирана съм как Крис беше представен като жертва

  • Преди 2 часа
Лудогорец превзе Стара Загора за едно полувреме

Лудогорец превзе Стара Загора за едно полувреме

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който намерението минава изпит за реалност

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който намерението минава изпит за реалност

  • Преди 2 часа