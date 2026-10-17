Даниел Парушев: Банките и търговските вериги да намалят цените, ако не искат данък свръхпечалба

Банките, застрахователните дружества, чейндж бюрата и големите търговски вериги могат да избегнат облагането на свръхпечалбите, ако намалят цените си в полза на потребителите. Това заяви Даниел Парушев от "Прогресивна България" по NOVA NEWS.

"Свръхпечалбата се въвежда за подпомагане на българското общество и връщане на тези средства в обществото", обясни Парушев, защитавайки предложеното облагане.

Той даде за пример Италия, Испания и Франция, като посочи, че подобни мерки не са новост в Европа. Парушев оспори и предупрежденията на управителя на БНБ, че допълнителното облагане може да доведе до повишаване на лихвите.

"Няма логика да стане, защото се намираме в конкурентна среда", заяви той и подчерта, че банковата система е стабилна и разполага с добра ликвидност.

По отношение на цените на горивата представителят на "Прогресивна България" изрази съмнение, че намаляването на ДДС ще доведе до реално поевтиняване. Той припомни премахването на акциза върху пропан-бутана и отпускането на допълнителни 50 евро за 550 хиляди души.

Парушев коментира и възможни конституционни промени, включително премахването на т.нар. "домова книга" за избор на служебен премиер. По думите му партията би подкрепила подобна инициатива и подготвя собствени предложения.

За ситуацията в Черно море той заяви, че България е защитена благодарение на членството си в НАТО и действията на въоръжените сили. Според него на този етап не се очаква ценови шок вследствие на атаките с дронове срещу търговски кораби.

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