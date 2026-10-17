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Български национал с гол и асистенция в мач с четири дузпи

Български национал с гол и асистенция в мач с четири дузпи

Елферсберг записа трета победа от началото на сезона в Бундеслигата

Българският национал Лукас Петков изигра поредния си силен мач в германската Бундеслига. Нападателят реализира гол и даде асистенция за драматичната победа на неговия Елферсберг. Новака в елита надигра Аугсбург с 4:3 в мача на кръга, а защо не и на сезона до момента.

Лукас Петков игра 83 минути при загуба на Елверсберг от Байерн

В двубоя бяха отсъдени общо пет дузпи, а една от тях бе отменена с помощта на системата ВАР. Любопитното е, че домакините пропуснаха и двата пъти, а гостите реализираха също два пъти. Лукас Петков не успя да преодолее вратаря Фин Дамен в 4-ата минута, но успя да откри резултата при добавката. Ласе Гюнтер се възползва от подаване на Морис Кратенмахер и направи 2:0 в 7-ата минута.

В 28-ата минута резултатът стана класически. Феликс Кайдел центрира от корнер, а Максимилиан Рьор с глава вкара за 3:0. Аугсбург върна един гол в деветата минута на добавеното време на първата част. Разписа се Фабиан Рийдер от дузпа. 

В 76-ата минута баварците отново получиха дузпа, която Михаел Грегорич реализира за 3:2. Три минути след това гол на Раиф Адам беше отменен заради засада. В 86-ата минута Аугсбург получи трета дузпа, която обаче беше отменена след намесата на ВАР. 

В 89-ата минута „елфите" стигнаха до четвърти гол. Лукас Петков с отличен пас изведе Фредрик Шмал и той преодоля Дамен за 4:2. Веднага след това баварците намалиха пасива си чрез Мерт Кьомур. В осмата минуна на добавеното време Елверсберг получи наказателен удар. Ноел Фиткьо застана зад топката, но пропусна. 

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