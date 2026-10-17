Йотова: Активирането на член 4 от НАТО може да доведе до опасна ескалация

Няма непосредствена опасност за България след последните атаки с дронове в Черно море, но съществуват рискове за националната сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова пред NOVA NEWS.

Държавният глава защити дипломатическите действия на България и съобщи, че е разговаряла с румънския президент Никушор Дан за общи мерки за сигурността на корабоплаването, включително мораториум върху използването на дронове в Черно море.

Йотова се обяви против военния ескорт на търговски кораби на този етап.

"Създавайки конвой на търговски кораби на гражданското корабоплаване, ние ставаме мишена, нека да не го забравяме", предупреди тя.

Президентът коментира и възможността България да поиска консултации по член 4 от договора на НАТО.

"Много трябва да внимаваме кой как използва активирането на Член 4. Подобен ход се приема като ескалиращ момент", заяви Йотова.

Тя подчерта, че България вече води активни консултации със съюзниците си и настоя Европейският съюз да поеме по-сериозна дипломатическа роля за прекратяване на войната в Украйна.

Според президента първите стъпки трябва да бъдат мораториум върху използването на дронове в Черно море и прекратяване на огъня, последвани от преговори с участието на Украйна, ЕС, САЩ и Русия.