Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

България плаща цена за първоначалния подход на правителството към външната политика и сигурността в Черно море. Това заяви председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков пред NOVA, като отправи критики към действията на управляващите след атаките с дронове срещу търговски кораби.

Според Денков искането на България към съюзниците ѝ за противодронни системи, зенитно-ракетни комплекси и авиация е стъпка в правилната посока, но е направено със закъснение.

Той припомни срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., когато е било поставено като приоритет укрепването на източния фланг на Алианса след руското нахлуване в Украйна.

По думите му България изостава от Румъния и Гърция в изграждането на необходимите отбранителни способности и трябва да навакса това забавяне възможно най-бързо.

Денков изрази мнение, че атаките с дронове в Черно море не са просто провокации, а част от опит за блокиране на корабоплаването.

Според него Русия се стреми да придобие тактическо и стратегическо предимство, като възпрепятства износа на украинско зърно и доставките на стоки към Украйна.

Бившият премиер отправи остри критики и към руския президент Владимир Путин, като заяви, че действията му са предвидими и че срещу подобни заплахи е необходима категорична отбранителна позиция.

По отношение на евентуалното задействане на член 4 от Северноатлантическия договор Денков посочи, че консултациите със съюзниците вече са проведени.

Той отбеляза срещата на българския премиер и румънския президент с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Денков след тези разговори към момента може да няма необходимост от допълнително задействане на член 4.

Денков коментира и предложението за мораториум върху ударите в Черно море. Той определи инициативата като добра, но изрази съмнение, че тя ще доведе до реална промяна.

Председателят на парламентарната група на ПП заяви още, че според информация, която той приписва на чуждестранни служби, Русия е активизирала възможности за саботажни и подривни действия. Тези твърдения не бяха подкрепени с конкретни публично представени доказателства в интервюто.

В разговора беше засегната и темата за президентските избори на 25 октомври. Денков посочи, че подкрепата на избиратели на ГЕРБ за Андрей Гюров би имала значение за изборния резултат, но подчерта, че тя не може да бъде предмет на политическа договорка.

По въпроса за попълването на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет Денков съобщи, че в "Продължаваме промяната" текат вътрешни обсъждания.

Той уточни, че не са водени разговори за конкретни имена с представители на "Прогресивна България" и че решенията за подкрепа на кандидатите ще бъдат взети след изслушванията им.

Денков заяви, че партията ще подкрепи единствено кандидати, за които смята, че могат да изпълняват почтено задълженията си във ВСС, и че на този етап няма да обсъжда кандидатура за главен прокурор.