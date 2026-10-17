Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море
БТА

Пред NOVA председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" заяви, че България е закъсняла с укрепването на отбраната си и предупреди за рисковете пред корабоплаването в Черно море

България плаща цена за първоначалния подход на правителството към външната политика и сигурността в Черно море. Това заяви председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков пред NOVA, като отправи критики към действията на управляващите след атаките с дронове срещу търговски кораби.

Според Денков искането на България към съюзниците ѝ за противодронни системи, зенитно-ракетни комплекси и авиация е стъпка в правилната посока, но е направено със закъснение.

Той припомни срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., когато е било поставено като приоритет укрепването на източния фланг на Алианса след руското нахлуване в Украйна.

По думите му България изостава от Румъния и Гърция в изграждането на необходимите отбранителни способности и трябва да навакса това забавяне възможно най-бързо.

Денков изрази мнение, че атаките с дронове в Черно море не са просто провокации, а част от опит за блокиране на корабоплаването.

Според него Русия се стреми да придобие тактическо и стратегическо предимство, като възпрепятства износа на украинско зърно и доставките на стоки към Украйна.

Бившият премиер отправи остри критики и към руския президент Владимир Путин, като заяви, че действията му са предвидими и че срещу подобни заплахи е необходима категорична отбранителна позиция.

По отношение на евентуалното задействане на член 4 от Северноатлантическия договор Денков посочи, че консултациите със съюзниците вече са проведени.

Той отбеляза срещата на българския премиер и румънския президент с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Денков след тези разговори към момента може да няма необходимост от допълнително задействане на член 4.

Денков коментира и предложението за мораториум върху ударите в Черно море. Той определи инициативата като добра, но изрази съмнение, че тя ще доведе до реална промяна.

Председателят на парламентарната група на ПП заяви още, че според информация, която той приписва на чуждестранни служби, Русия е активизирала възможности за саботажни и подривни действия. Тези твърдения не бяха подкрепени с конкретни публично представени доказателства в интервюто.

В разговора беше засегната и темата за президентските избори на 25 октомври. Денков посочи, че подкрепата на избиратели на ГЕРБ за Андрей Гюров би имала значение за изборния резултат, но подчерта, че тя не може да бъде предмет на политическа договорка.

По въпроса за попълването на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет Денков съобщи, че в "Продължаваме промяната" текат вътрешни обсъждания.

Той уточни, че не са водени разговори за конкретни имена с представители на "Прогресивна България" и че решенията за подкрепа на кандидатите ще бъдат взети след изслушванията им.

Денков заяви, че партията ще подкрепи единствено кандидати, за които смята, че могат да изпълняват почтено задълженията си във ВСС, и че на този етап няма да обсъжда кандидатура за главен прокурор.

Още по темата

Николай Денков: България вече е фронтова държава, Черно море е почти затворено

Николай Денков: България вече е фронтова държава, Черно море е почти затворено

Денков: Работната хипотеза е, че атаката срещу двата кораба в Черно море е от Русия

Денков: Работната хипотеза е, че атаката срещу двата кораба в Черно море е от Русия

Николай Денков след КСНС: Стои въпросът дали текстът изобщо е бил приет

Николай Денков след КСНС: Стои въпросът дали текстът изобщо е бил приет

Денков посочи Главчев за лиценза на училище "Космос": Нарушенията са извършени по негово време

Денков посочи Главчев за лиценза на училище "Космос": Нарушенията са извършени по негово време

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Спор за НАТО и Русия: Разминават ли се Йотова и Гюров за сигурността в Черно море?

Спор за НАТО и Русия: Разминават ли се Йотова и Гюров за сигурността в Черно море?

КНСБ предупреждава за социална криза: 5% увеличение на заплатите не стигат

КНСБ предупреждава за социална криза: 5% увеличение на заплатите не стигат

Димитър Недялков: България трябва да произвежда собствено оръжие, вместо да купува остаряващи технологии

Димитър Недялков: България трябва да произвежда собствено оръжие, вместо да купува остаряващи технологии

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

Водещи

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

Левски е на финал за Суперкупата на България по волейбол

  • Преди 2 минути
Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

Вселенският патриарх Вартоломей: Загрижени сме за единството на православния свят

  • Преди 7 минути
Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

Гюров: Държавният глава трябва да бъде коректив на управлението

  • Преди 15 минути
Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

Андрей Новаков настоя за военни конвои в Черно море: Никой не може да се справи сам

  • Преди 19 минути
Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Гриша Ганчев: Госпожица Станка Златева може да се прибере щастлива в Сливен

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

Денков: България изостава от Румъния и Гърция в защитата на Черно море

  • Преди 28 минути
Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

Посрещнаха Вселенския патриарх Вартоломей с протест в София

  • Преди 36 минути
Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Станка Златева: Белчо Горанов беше Троянският кон в борбата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Терзиев: Над 200 тона боклук са събрани при почистването на столицата

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

  • Преди 49 минути
Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

  • Преди 1 час
Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

Финалът на тенис турнира в Шанхай ще е изцяло испански

  • Преди 1 час
Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

Турция отпуска обезщетения на 5000 пострадали от наводненията в Истанбул

  • Преди 1 час
Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

Атлетико Мадрид измъкна победата в Барселона

  • Преди 1 час
35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

35 пияни и дрогирани шофьори залови полицията само за ден

  • Преди 2 часа