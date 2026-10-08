Денков: Работната хипотеза е, че атаката срещу двата кораба в Черно море е от Русия

Работната хипотеза е, че атаката срещу двата кораба в Черно море е от Русия. Това заяви днес в кулоарите на Народното събрание председателят на парламентарната група „Продължаваме промяната“ Николай Денков във връзка с вчерашния Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) при президента.

"Украйна не е заинтересована от инцидента, който се случи с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, заинтересована е Русия. Управляващите искат неопровержими доказателства, преди да пристъпят към дипломатически действия", посочи Денков, цитиран от БТА.

"Съгласието, което имахме на КСНС, е, че ситуацията е изключително рискована и трябва да се направи всичко възможно с другите държави да се прекрати тази агресия. Различието е как точно да се подходи", уточни той.

"От една страна, основният акцент на управляващите – премиерът, министрите и президентът, е как да се успокоят гражданите, но трябва ясно да се каже какъв е проблемът. А той е, че в Черно море се стреля, вкл. информацията е, че вече и застрахователни компании се въздържат да застраховат корабите. А това на свой ред поставя под риск доставките, танкерите, които трябва да захранят „Лукойл“, изтъкна Денков.

"Въпросът е какви да са мерките. Обединихме се, че мерки с призив към ЕС, ООН имат своето място, ние подкрепяме изчетеното от Илияна Йотова, но е крайно недостатъчно. Всички мерки, които се обсъждат, са доста дългосрочни. Не чух ясен отговор и защо не работим с водещите в антидрон системите държави", посочи Николай Денков.

По думите на Денков участниците в КСНС са се съгласили, че в Черно море се провеждат военни действия и те засягат търговски кораби, което има сериозни икономически и политически последствия.

От ПП информираха също, че са събрали и внасят в Народното събрание необходимите подписи с искане за извънредно заседание на парламента, още идния вторник, на което да бъдат изслушани отговорни лица във връзка с указа за помилване на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“. Под искането, освен ПП, са се подписали ГЕРБ-СДС и „Демократична България“.