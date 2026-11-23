Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва днес в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

На срещата министрите на земеделието на страните членки на ЕС ще обсъдят предложението за регламент на Съвета за възможностите за риболов в Средиземно и Черно море за 2027 г. и Съобщение на Комисията относно „Визия 2040 за рибарство и аквакултури“. Съветът ще разгледа също и състоянието на пазара, по-специално вследствие на нашествието в Украйна, пише в съобщението.

България защити своите приоритети за осигуряване на подкрепа за розопроизводството и за продължаване на преходната национална помощ след 2027 г., което стана на заседанието на Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Люксембург в края на октомври, съобщиха тогава от ресорното министерство. На заседанието беше постигнато съгласие по мандат за преговори с Европейския парламент относно Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г.,