Политическата подкрепа при избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) не трябва да се превръща в зависимост при вземането на бъдещи решения. Това заяви новоизбраният член на съдебния кадрови орган и бивш служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев пред NOVA.

На въпрос дали ще се чувства задължен на "Прогресивна България“ заради подкрепата, която е получил при гласуването в Народното събрание, Дечев подчерта, че ще запази независимостта си.

"Аз благодаря за това, че техните депутати са решили да се доверят при гласуването. Но оттук нататък това не означава, че при всяко мое решение ще трябва да променям мисленето си и волята си само защото съм избран от една партия в парламента или от друга партия в парламента. Тук пак нещата опират до характер, етика и ценности“, заяви той.

Според Дечев истинската независимост на новоизбраните членове на ВСС ще проличи при първите важни гласувания. Сред тях той посочи избора на представляващ съвета, както и процедурата за определяне на следващия главен прокурор.

По думите му именно изборът на ръководител на държавното обвинение ще бъде основното изпитание за новия състав.

"Най-добрата проверка е как те ще гласуват при определени важни решения. И това ще се види сравнително скоро. Най-късно, когато дойде изборът за главен прокурор - тогава това е генералната проверка“, коментира Дечев.

Той прогнозира, че изборът на редовен главен прокурор може да се проведе в края на януари или до средата на февруари 2027 г.

Според него процедурите за избор на главен прокурор, председател на Върховния административен съд и директор на Националната следствена служба трябва да бъдат организирани в близки периоди, но не едновременно.

Дечев изрази резерви към възможността действащ министър да премине директно на поста главен прокурор. Повод за коментара му бяха спряганите имена на вътрешния министър Иван Демерджиев и министъра на правосъдието Николай Найденов.

Според него подобно назначение може да създаде съмнения за политическа обвързаност дори когато решенията на бъдещия главен прокурор са законосъобразни.

Новоизбраният член на ВСС постави сред основните си приоритети изясняването на предполагаемите мрежи за влияние в съдебната система, свързвани с Петър Петров - Пепи Еврото, и Мартин Божанов - Нотариуса.

Той обърна специално внимание на проверката на архива на Мартин Божанов, която според него продължава от години, без да е представен окончателен публичен доклад.

"Това е една от най-големите задачи на този нов състав - да покаже пред обществото истината от архивите на господин Мартин Божанов - Нотариуса“, заяви Дечев.

Той уточни, че първо ще се запознае с материалите по случая, преди да прецени дали забавянето на проверката се дължи на обективни причини.

Дечев коментира и информацията за пътуване на прокурор Емилия Русинова в чужбина с бившия следовател Петьо Петров. Той изрази сериозни етични резерви към описаните обстоятелства, но подчерта, че като член на Съдийската колегия няма правомощия да взема решения за дисциплинарната отговорност на прокурори.

Сред останалите му приоритети са ускоряването на конкурсите в съдебната система, ограничаването на командироването на магистрати, опростяването на процедурите за атестиране и възстановяването на общественото доверие във ВСС.

"Ако реформата изисква и сериозна борба, ще има и сериозна борба, за да се случи реформа“, категоричен беше Дечев.

Той не изключи възможността в новия състав на съвета да се формира мнозинство, което да блокира предложенията му. По думите му обаче сериозен проблем би възникнал, ако бъде възпрепятстван да дава публичност на евентуални нарушения и нередности.

На въпрос дали е бил подлаган на натиск да се откаже от кандидатурата си, Дечев отговори отрицателно, но заяви, че е бил обект на атаки.

"Имаше атаки с цел едва ли не да изпитам съжаление, че съм се кандидатирал, но никой, абсолютно никой не може да ми пречупи волята“, подчерта той.

Според Дечев успехът на новия Висш съдебен съвет ще зависи от конкретните решения на неговите членове, способността им да действат независимо и готовността им да работят за промени в съдебната система.