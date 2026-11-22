Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му ще направи всичко възможно, за да защити общините и кметовете от предполагаем политически натиск. Той коментира темата по време на среща с млади симпатизанти на партията в Монтана, организирана в рамките на инициативата "Новите умове", съобщава БТА.

На събитието присъстваха лидерите на "Синя България" и СДС, както и кметът на Монтана Златко Живков.

В отговор на журналистически въпрос за слуховете, че кметове на ГЕРБ могат да преминат към "Прогресивна България" преди местните избори през есента на 2027 г., Борисов заяви, че никой от тях не е изразил подобно намерение.

По думите му кметовете на ГЕРБ продължават да участват в регионалните срещи на партията и да поставят проблемите на своите общини.

"Ще направим всичко възможно общините и кметовете да не бъдат рекетирани. Виждате как сега им пращат полиция, следователи, полицаи от БОП, извеждат ги с белезници, снимат ги и после ги пускат. Това насажда страх", заяви Борисов.

Той обвърза тези твърдения с политическата обстановка в страната и изрази увереност, че ГЕРБ ще постигне победа на предстоящите местни избори.

Според него доверието към управляващите намалява, а на ръководни позиции по места се назначават представители на ДПС.

Борисов коментира и избора на нов Висш съдебен съвет, като заяви, че той показва политическо сближаване между "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Лидерът на ГЕРБ определи това като нова политическа "сглобка" и изрази задоволство, че партията му и нейните партньори от десницата вече не са част от подобно взаимодействие.

По отношение на икономиката Борисов заяви, че по време на последователните управления на ГЕРБ брутният вътрешен продукт на България е нараснал над четири пъти, а след отчитане на инфлацията – 2,5 пъти.

Той прогнозира, че новото правителство и предложеният бюджет няма да позволят запазване на досегашните възможности за потребление на домакинствата.

Борисов подчерта, че европейската интеграция на България е била сред основните приоритети на ГЕРБ, като според него партията и политическите ѝ партньори са понесли електорални загуби заради тази политика.

По време на срещата лидерът на ГЕРБ засегна и темата за готовността на държавата и гражданите при извънредни ситуации.

Той посочи примери за прекъсвания на електрозахранването и проблеми с разплащателни системи в САЩ, както и предупреждения на европейски държави за необходимостта от запаси от храна и вода при евентуални кризи.

"Не искам да плаша никого, но властите в Германия, Франция, Нидерландия, Австрия, Швеция и т.н. съветват хората да се запасят с храна и вода за няколко дни, правят се учения за такива ситуации", коментира Борисов.

Той призова симпатизантите на партията да бъдат подготвени за възможни извънредни обстоятелства, включително проблеми, свързани с киберсигурността.

На форума се изказаха и млади симпатизанти на ГЕРБ, които отправиха критики към приетия на първо четене държавен бюджет.

Според тях предвидените мерки разчитат основно на увеличаване на данъците и поемане на нов дълг, без да осигуряват достатъчна подкрепа за бизнеса.