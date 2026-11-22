Ботев Враца поднесе неприятна изненада на ЦСКА 1948, след като измъкна равенство 1:1 в домакинството си от 15-ия кръг на Първа лига. Така врачани отнеха две ценни точки на амбициозния тим от Бистрица и го спряха в битката за място в Топ 3. „Червените" изравниха Лудогорец с 30 точки, но имат и два мача повече.

Гостите бяха по-активният отбор на стадион „Христо Ботев“ и първи стигнаха до попадение. В 34-ата минута Огнен Гашевич центрира отлично отляво, а Елиас Франко се възползва от подаването и изпрати топката във вратата на Марин Орлинов за 0:1.

Ботев Враца обаче не се предаде и бързо намери отговор. Домакините успяха да възстановят равенството чрез статично положение. Защитата на ЦСКА 1948 не се ориентира добре след центриране от ъглов удар и капитанът Милен Стоев вкара с глава за радост на домакините.

След почивката столичани продължиха да търсят победата, а в заключителните минути отново Елиас Франко прати топката в мрежата. Радостта на гостите обаче бе кратка, тъй като след намесата на ВАР попадението беше отменено заради засада.

Така ЦСКА 1948 трябваше да се задоволи само с една точка, въпреки че имаше амбиции да продължи преследването на челните позиции. След равенството тимът от Бистрица събра 30 точки и заема третото място във временното класиране с 30 точки. Лудогорец също е с толкова, но има два мача по-малко. За Ботев Враца спечелената точка е ценна с оглед трудния период, през който преминава отборът. Врачани са в серия от седем поредни мача без успех.