Ботев Враца спря ЦСКА 1948 по пътя към челото
Серията без победа на врачани стигна до седем поредни мача
Ботев Враца поднесе неприятна изненада на ЦСКА 1948, след като измъкна равенство 1:1 в домакинството си от 15-ия кръг на Първа лига. Така врачани отнеха две ценни точки на амбициозния тим от Бистрица и го спряха в битката за място в Топ 3. „Червените" изравниха Лудогорец с 30 точки, но имат и два мача повече.
Гостите бяха по-активният отбор на стадион „Христо Ботев“ и първи стигнаха до попадение. В 34-ата минута Огнен Гашевич центрира отлично отляво, а Елиас Франко се възползва от подаването и изпрати топката във вратата на Марин Орлинов за 0:1.
Ботев Враца обаче не се предаде и бързо намери отговор. Домакините успяха да възстановят равенството чрез статично положение. Защитата на ЦСКА 1948 не се ориентира добре след центриране от ъглов удар и капитанът Милен Стоев вкара с глава за радост на домакините.
След почивката столичани продължиха да търсят победата, а в заключителните минути отново Елиас Франко прати топката в мрежата. Радостта на гостите обаче бе кратка, тъй като след намесата на ВАР попадението беше отменено заради засада.
Така ЦСКА 1948 трябваше да се задоволи само с една точка, въпреки че имаше амбиции да продължи преследването на челните позиции. След равенството тимът от Бистрица събра 30 точки и заема третото място във временното класиране с 30 точки. Лудогорец също е с толкова, но има два мача по-малко. За Ботев Враца спечелената точка е ценна с оглед трудния период, през който преминава отборът. Врачани са в серия от седем поредни мача без успех.