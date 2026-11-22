Гьозтепе на Станимир Стоилов победи с 1:0 като гост Ерзурумспор. Двубоят беше от 12-ия кръг на Суперлигата. В герой за измирци се превърна Ефкан Бекироолу, който вкара единственото попадение в мача в 70-ата минута. В края на първата част попадение на Ноа Сонко Сундберг беше отменено заради фал в атака.

Това беше четвърти пореден успех за отбора на Мъри като гост. С него "жълто-червените" събраха 18 точки и излязоха на осмо място във временното класиране. Ерзурум е 13-и с 14 точки.

В 33-ата минута нападателят на Гьозтепе Андре Енрике получи контузия и беше заменен от Синклер Армстронг. В добавеното време на първата част Ноа Сонко Сундберг засече с глава центриране от корнер и прати топката в левия ъгъл. Голът му обаче беше отменен след намесата на ВАР заради нарушение в атака.

"Жълто-червените" поведоха в 70-ата минута. Влезлият секунди по-рано Ефкан Бекироолу засече отблизо подаване на Хуан и се разписа за 0:1.

В 85-ата минута Синклер Армстронг имаше възможност да реши всичко в мача. Ирландецът беше изведен сам срещу вратаря от Тино Анжорин, но ударът му беше отразен от стража на домакините. В ответната атака шут на Фести Ебоселе премина покрай вратата.

В следващия кръг Гьозтепе приема Трабзонспор на Томас Райс и Мохамед Салах.