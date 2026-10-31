Гьозтепе на Мъри Стоилов превзе Истанбул със знаменит обрат

Гьозтепе на Станимир Стоилов постигна знаменита победа с 2:1 при гостуването си на Фенербахче. Срещата беше от 10-ия кръг на Суперлигата. Отборът на Мъри направи обрат, след като Матео Гендузи откри резултата в добавеното време на първата част. В 76-ата минута Синклер Армстронг изравни, а две по-късно Андре Енрике вкара за 1:2.

Това беше четвърта поредна победа за измирския тим, който събра 15 точки и излезе на девето място във временното класиране. Фенербахче, който днес беше воден от Дирк Каут, е пети с точка повече.

В 8-ата минута Ромелу Лукаку напредна и отправи удар от далечна дистанция, но Арда Йозчимен се справи и улови. Малко след това стражът на гостите изби и шут на Оуз Айдън.

В 19-ата минута Хуан отне топката от Матео Гендузи и пусна подаване към Жандерсон. Бразилецът напредна и отправи удар в близкия ъгъл, който Едерсон изби в корнер.

В 35-ата минута Гьозтепе организира отлична атака. Хуан напредна отдясно и намери Жандерсон в наказателното поле. Бразилецът върна към Алекси Антунес, който отправи силен удар от около 15-17 метра, но топката профуча опасно покрай вратата.

В 44-ата минута Антунес центрира от корнер и Малком Бокеле отправи удар с глава отблизо, насочвайки под гредата, но Едерсон успя да избие.

В последните секунди на първата част Фенербахче поведе. Лукаку подаде към Матео Гендузи на границата на наказателното поле и френският халф с техничен удар насочи топката в долния ляв ъгъл за 1:0.

В началото на втората част Едерсон се намеси решително, след като Арда Окан Куртулан отне топката и подаде към непокрития Хуан, но бразилецът беше спрян от вратаря на Фенербахче.

В 68-ата минута Едерсон изби силен удар на Новатус Мироши. От последвалия ъглов удар Хуан отклони топката към далечната греда, където Мироши се размина да засече във вратата.

В 71-ата минута удар на Керем Актюркоолу от 13-14 метра срещна гредата.

Шест минути по-късно Гьозтепе изравни. Матео Гендузи върна към Милан Шкриняр. Словакът обаче беше надбяган от резервата Синклер Армстронг. Ирландецът се озова сам срещу Едерсон и пусна топката покрай него за 1:1.

В 78-ата минута отборът на Станимир Стоилов направи пълен обрат. Фаустина Анжорин центрира от корнер, а Андре Енрике изпревари защитник в "жълто-синьо" и с глава вкара за 1:2.

В първата минута на добавеното време на мача Доржелес Нене проби отляво и центрира остро в наказателното поле, където Лукаку се размина с топката, която премина опасно покрай гредата. Малко след това Арда Йозчимен спаси удар от далечна дистанция на Мерт Мюлдюр.