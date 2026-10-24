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Откритието на Мъри Стоилов с два гола срещу отбора на Лукас Петков

Откритието на Мъри Стоилов с два гола срещу отбора на Лукас Петков
АП/БТА

Ромуло поведе РБ Лайпциг към разгромна победа с 4:0 в Бундеслигата

РБ Лайпциг постигна убедителна домакинска победа с 4:0 над Елверсберг в среща от седмия кръг на Бундеслигата. Българският национал Лукас Петков започна като титуляр за гостите и остана на терена през целия двубой.

Първото полувреме на „Ред Бул Арена“ завърши без голове, но домакините поведоха само три минути след почивката. Тидиам Гомис се възползва от първата добра възможност през втората част и откри резултата.

В герой за Лайпциг се превърна Ромуло, който се появи в игра на почивката. Нападателят удвои аванса в 66-ата минута след асистенция на Антонио Нуса.

Кристоф Баумгартнер направи резултата 3:0 шест минути преди края, а в четвъртата минута на добавеното време Ромуло отбеляза второто си попадение и оформи крайния резултат.

С победата РБ Лайпциг събра 12 точки и заема петото място във временното класиране. Елверсберг е осми с 10 точки.

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