Байерн получи най-бързия гол в историята на Бундеслигата (ВИДЕО)

Байерн допусна най-бързия гол в историята на Бундеслигата при равенството като гост на Аугсбург (2:2). Негов автор стана защитникът Робин Фелхауер, който откри резултата едва 8 секунди след първия съдийски сигнал. Попадението падна след груба грешка на Мануел Нойер. Вратарят не овладя добре върната към него топка, а след това уцели противниковия играч при опита си да я изчисти. Фелхауер се възползва и отбеляза в опразнената врата.

Досегашният рекорд за най-бърз гол в германския елит беше 9 секунди и се държеше съвместно от Карим Белараби (Байер Леверкузен, 2014 г.) и Кевин Фоланд (Хофенхайм, 2015 г.).

Ранният гол даде самочувствие на Аугсбург и домакините удържаха аванса си до почивката. След паузата Исмаел Сайбари (55') изравни резултата, но малко след това Родриго Рибейро (64') вкара втори гол във вратата на Мануел Нойер. Резервата Натаниел Браун (81') отново изравни, а ВАР на цели четири пъти отмени голове на Байерн за крайното 2:2.