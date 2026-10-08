Венсан Компани постави голямата цел пред Байерн: Трябва да спечелим Шампионската лига

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани потвърди, че основната цел пред отбора през сезона е спечелването на Шампионската лига.

„Още в началото на сезона ясно заявих, че искаме да спечелим Шампионската лига. Разговорите обаче приключиха - сега трябва да постигаме резултати“, заяви белгиецът преди двубоя с Аугсбург в Бундеслигата.

Компани подчерта, че първата задача пред Байерн е да премине успешно през основната фаза на турнира. Според него след това пътят към трофея може да стане по-лесен или значително по-труден в зависимост от съперниците.

„В крайна сметка трябва да бъдеш по-силен от всеки отбор, а това не е лесно. Целта обаче остава и винаги ще бъде същата“, добави наставникът.

Байерн започна убедително участието си в Шампионската лига с победа с 5:0 над Будьо/Глимт в Мюнхен. Следващият съперник на баварците в турнира ще бъде норвежкият Викинг.