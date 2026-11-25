Защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен говори на пресконференцията преди домакинството на Трабзонспор в Лига на конференциите. Французинът подчерта, че е готов да играе на всяка една позиция на терена.

“Няма значение на коя позиция играя. На всички постове, на които ме сложи старши треньора съм готов, ако трябва и нападател. ЦСКА е нов отбор за мен, а Трабзон ги познавам от миналото. Не мога да правя сравнение. Очаква ни много силен противник, но ние ще сме максимално концентрирани”, каза Гбамен.

ЦСКА приема Трабзонспор в четвъртък от 19:45 часа на "Българска армия".