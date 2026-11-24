Левски и ЦСКА ще бъдат в битка за шампионската титла до последно, в това се обединиха двамата братя и бивши футболисти Стефан и Васил Велеви в студиото на "Спортен Таралеж".

"Двата гранда ще са ръка за ръка до последно и това е много добре за българския футбол. По-завързана е борбата през този сезон. От години не е имало такава заплетена битка. Кой ще издържи до края обаче не знам. Изключвам Лудогорец и за мен шампион ще стане някой измежду Левски и ЦСКА. Доста е изненадващо тази година как някои традиционни отбори са на дъното на класирането като Локомотив София и Черно море", каза Стефан Велев.



"Лудогорец срути българския футбол. Така нареченият хегемон има голямата вина за сегашното състояние на този спорт у нас. Толкова много години Левски и ЦСКА бяха мачкани и не само те, а и други отбори. Бяха ощетявани и за сметка на какво. И сега го виждаме грозното лице на нашия футбол. Това, което създадоха преди няколко години, не помогна на българския футбол, помогна само на определени хора. Нямам нищо против Лудогорец, но това вредеше на другите клубове", заяви Васил Велев.



Построяването на новия стадион на ЦСКА ще амбицира Левски колкото се може по-бързо да направи своя, сигурни са Стефан и Васил.

Двамата се върнаха и към мачовете, които са играли един срещу друг в професионалния футбол. Спомниха си, кой кого е ритал повече на терена, кой кого е побеждавал и какво са си казвали. Братята Велеви определиха и най-силните качества на другия като футболист.