Мащабна 24-часова общонационална стачка ще парализира публичните услуги и транспорта в Гърция утре, 25 ноември, предупредиха от Ситуационния център на българското Министерство на външните работи (МВнР). Очакват се сериозни затруднения в морския, въздушния и сухопътния транспорт в цялата страна.

Протестни демонстрации са насрочени в ключови градове, сред които Атина, Солун, Патра, Лариса, Волос, Пирея, Ираклион и Ханя. Поради шествията е твърде вероятно да бъдат затворени възлови улици и булеварди и да се стигне до блокади на трафика в централните градски части.

Всички фериботи в цяла Гърция спират работа за цялото денонощие – от 00:01 ч. до 23:59 ч. на 25 ноември 2026 г., като се очаква пълно преустановяване на движението на корабите. В гръцката столица Атина метрото и трамваите ще се движат единствено в интервала между 9:00 и 18:00 ч., като ще обслужват предимно участниците в протестните митинги. Предвиждат се също промени в маршрутите и разписанията на автобусите и тролейбусите, както и закъснения при самолетните полети.

От външното ни министерство призовават българските граждани, които се намират в Гърция или планират пътуване дотам, да спазват разпорежданията на местните власти, да организират внимателно придвижването си и да проверяват предварително актуалната информация от превозвачите.

При нужда от консулско или кризисно съдействие сънародниците ни могат да се обърнат към Посолството на България в Атина на телефони +30 210 67 48 105, +30 210 67 48 106, +30 210 67 48 107 или на електронни адреси embassy.athens@mfa.bg, embassbg@otenet.gr и consular.athens@mfa.bg.

За района на Северна Гърция връзка може да се осъществи с Генералното консулство в Солун на телефон +30 2310 829 210, на дежурния номер за извънработно време +30 2310 869 510, както и на имейл Consulate.Thessaloniki@mfa.bg. При бедствени ситуации съдействие оказва и денонощният Ситуационен център на МВнР на телефони +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56, +359 893 339 616 или на имейл Crisis@mfa.bg.