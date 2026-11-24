Множество оръжия и боеприпаси са открити при претърсвания на имоти във връзка с разследване срещу полицейски инспектор от Районното управление в Елена. Това съобщава NOVA, позовавайки се на информация за акция на дирекция "Вътрешна сигурност" към МВР.

Проверяваният служител работи в сектор "Охранителна полиция" и е задържан в хода на разследването.

По първоначална информация откритите оръжия не са негова собственост. Разследващите проверяват данни, че инспекторът е притежавал незаконно и е преправял оръжия, принадлежащи на други лица.

Разследването обхваща и предполагаема дейност по преработване на огнестрелни оръжия, както и изработване и пълнене на боеприпаси за тях.

Според информацията срещу полицейския служител неколкократно са подавани сигнали. Освен за незаконни оръжия и боеприпаси, проверките включват и данни за евентуално бракониерство.