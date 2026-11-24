Кризата с топлоснабдяването в София се задълбочава. Над 60 участъка в различни столични квартали са без топлоподаване, показват данните на "Топлофикация София“. Сред най-засегнатите райони е Студентски град, където над половината от общежитията са без отопление, съобщава bTV.

Вече десет дни студенти се справят с ниските температури и липсата на топла вода, използвайки дебели одеяла и допълнителни отоплителни уреди.

"Без парно - завиваме се с по-дебели одеяла, но без топла вода - ходим да се къпем при приятели или във фитнесите“, разказва студентът Кристиян.

Въпреки че използването на допълнителни отоплителни уреди в общежитията по принцип е забранено, заради създалата се ситуация се правят компромиси.

"Със старите родопски одеяла сме, всички спим с анцузи и връхни дрехи“, разказва студентът Румен Мартинов.

От 24 ноември обитателите на блок 59 в Студентски град са не само без парно и топла вода, но и без електрозахранване.

По думите на председателя на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков около 70-80% от студентите изпитват затруднения. Той предупреди, че електрическите инсталации в старите общежития не са пригодени за едновременното използване на отоплителни уреди във всички стаи.

"Студентите нямат бойлери, нямат климатици, нямат възможност да имат нормални условия“, заяви Стойков.

В отговор на задълбочаващата се криза Министерството на образованието и науката създаде кризисна работна група, която да проучи възможностите за временно решение.

"Ще бъде направена оценка на състоянието и капацитета на електрическите инсталации в общежитията, за да се установи дали е възможно безопасното използване на допълнителни отоплителни уреди“, посочват от МОН.

Столичният кмет Васил Терзиев обясни, че има проблем с достигането на необходимото налягане до студентските общежития и Академията на МВР. По думите му не е ясно дали приключването на аварийните ремонти ще доведе до разрешаване на проблема.

Терзиев е поискал от изпълнителния директор на "Топлофикация София“ конкретен план за необходимите дейности и средствата за тяхното изпълнение.

"Може да е скъпо, но в крайна сметка трябва да седнем и да обсъдим какви точно са възможностите, за да може всеки да си прави планове как ще изкара зимата“, коментира столичният кмет.

От "Топлофикация София“ обясниха, че към момента не могат да посочат конкретни срокове за възстановяване на топлоподаването във всяка засегната сграда.

Междувременно студентите продължават да живеят при затруднени битови условия, без яснота кога отоплението и топлата вода ще бъдат възстановени. С наближаването на студентския празник на 8 декември проблемът остава нерешен.