Зоологическата градина в София търси служители за пет различни позиции, предадоха от "Столица bg".

Позициите са гледач на животни, ветеринарен лекар, уредник на зооколекция "Тревопасни" по заместване, снабдител и работник по поддръжка на сгради.

Към днешна дата, в общинското предприятие работят 73 служители.

Обявите за работа са публикувани дни след началото на протестните действия на работещите в зоопарка. На 31 октомври служителите излязоха пред централния вход на зоологическата градина с искания за по-високи възнаграждения и по-добри условия на труд.