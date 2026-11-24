Пет работни позиции са обявени в Софийския зоопарк
Софийският зоопарк набира служители, които да се грижат за животните
Зоологическата градина в София търси служители за пет различни позиции, предадоха от "Столица bg".
Позициите са гледач на животни, ветеринарен лекар, уредник на зооколекция "Тревопасни" по заместване, снабдител и работник по поддръжка на сгради.
Към днешна дата, в общинското предприятие работят 73 служители.
Обявите за работа са публикувани дни след началото на протестните действия на работещите в зоопарка. На 31 октомври служителите излязоха пред централния вход на зоологическата градина с искания за по-високи възнаграждения и по-добри условия на труд.
Основното искане на работещите е увеличение на фонд "Работна заплата“ с 50% през 2027 г. и с още 20% през 2028 г. Според синдикатите ниските възнаграждения затрудняват задържането на квалифицирани специалисти, въпреки отговорността и рисковете, свързани с ежедневните грижи за дивите животни.
Основните възнаграждения на част от персонала са около 700 евро, а синдикатите настояват заплатите на служителите с по-висока квалификация да достигнат поне 1300 евро. На 4 ноември кметът на София Васил Терзиев обяви пред БНР, че заплатите на персонала ще бъдат увеличени с 10% до края на 2026 г. Намерението му е през 2027 г. да бъде осигурено увеличение с още 30%, за което обаче е необходима подкрепата на Столичния общински съвет.
Синдикатите предупредиха, че недостигът на квалифицирани кадри може да затрудни изпълнението на програмата за развитие на Софийския зоопарк до 2035 г., която предвижда модернизация на съоръженията и разширяване на природозащитните дейности. Към 24 ноември остава неясно дали обещаното увеличение на заплатите вече е реализирано, колко незаети щатни бройки има в зоологическата градина и при какви възнаграждения се набират новите служители.