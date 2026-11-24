Ловеч се прости с дългогодишния си духовен водач митрополит Гавриил, който почина на 22 ноември на 76-годишна възраст след тежко боледуване. Опелото беше отслужено от българския патриарх Даниил в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в града.

Преди опелото беше отслужена заупокойна света литургия, оглавена от Врачанския митрополит Григорий, определен за временен наместник на Ловчанската епархия.

След богослужението митрополит Гавриил беше погребан в двора на храма до сградата на Ловчанската митрополия.

Патриарх Даниил отдаде почит на покойния духовник, като припомни неговия принос към духовното развитие на региона.

По думите му митрополит Гавриил оставя след себе си прекрасен катедрален храм и богато книжовно наследство, създадено по време на служението му в Ловчанската епархия.

Врачанският митрополит Григорий подчерта, че наследникът на Гавриил ще има отговорната задача да продължи неговото дело.

"Летвата е вдигната много високо", заяви митрополит Григорий.

Според него бъдещият Ловчански митрополит ще трябва да положи значителни усилия, за да съхрани постигнатото от своя предшественик и да надгради оставеното наследство.

Григорий ще ръководи временно епархията и ще организира процедурата за избор на нов митрополит, която трябва да приключи в срок до три месеца.

Припомняме, че митрополит Гавриил оглавяваше Ловчанската епархия от 2001 г. По време на неговото служение бяха възстановени редица храмове и манастири, построена беше катедралата "Св. св. Кирил и Методий" и беше създадено първото частно православно основно училище в България.

По повод кончината му кметът на Ловеч Страцимир Петков обяви тридневен траур в общината.

С погребението на митрополит Гавриил Българската православна църква се раздели с един от своите дългогодишни архиереи, посветил повече от четвърт век на духовния живот в Ловчанската епархия.