Комисията за защита на потребителите (КЗП) предлага удължаване с една година на срока за преминаване към уреди с дистанционно отчитане за потребителите на централно отопление, съобщава NOVA.

Действащият краен срок е 1 януари 2027 г., а предложението на комисията предвижда той да бъде удължен до 1 януари 2028 г.

Причината е постъпването на множество жалби и сигнали от потребители, на които са предложени дати за монтаж след изтичането на определения срок. Абонати сигнализират и за проблеми с наличността на определени модели уреди.

Според публикуваните цени на дружествата за дялово разпределение подмяната на два водомера за топла вода и четири топлинни разпределителя в тристайно жилище струва около 300 евро при стандартен монтаж.

Разходите могат да бъдат и по-високи в зависимост от особеностите на жилището и отоплителната инсталация.

От КЗП посочват, че този еднократен разход идва в началото на зимния сезон, когато сметките за отопление допълнително натоварват бюджетите на домакинствата.

За част от потребителите в южните квартали на София разходът се натрупва към извънредните средства за алтернативно отопление и осигуряване на топла вода заради продължителните прекъсвания на топлоснабдяването.

Според комисията допълнителната година ще позволи на домакинствата да планират по-добре разходите си, а на дружествата - да организират необходимите доставки и монтажи.

В мотивите си КЗП посочва и необходимостта от извършване на икономическа оценка на отсрочката съобразно европейските изисквания.

Предложението на КЗП се депозира пред Министерството на енергетиката и Комисията по енергетика в Народното събрание.