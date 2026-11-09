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КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига

КЗП с нов сигнал към КЗК за надценки в голяма търговска верига
БТА

Резултатите показват, че при идентични продукти, идващи от различни производители, веригата залага сериозни различия в маржовете си

Комисията за защита на потребителите (КЗП) сезира за пореден път Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) заради съмнения за нелоялни търговски практики в сектора. Проверка в известна търговска верига е разкрила драстични разминавания в ценообразуването, при които се прилагат различни търговски надценки за сходни хранителни стоки от една и съща категория. Установените аномалии надхвърлят законово разрешения лимит от 10 на сто разлика.

Инспекторите са анализирали детайлно счетоводната документация на търговеца, проследявайки пътя на доставните и продажните цени. Резултатите показват, че при идентични продукти, идващи от различни производители, веригата залага сериозни различия в маржовете си. Подобна стратегия изкуствено изтласква част от доставчиците в неизгодно положение спрямо техните конкуренти и деформира пазарната среда.

Разпоредбите в Закона за защита на конкуренцията (чл. 37б, ал. 1, т. 25, буква „б“) казват, че налагането на диференцирани надценки над прага от 10% за съпоставими земеделски и хранителни продукти представлява забранена нелоялна практика. В същината си това е чиста проба дискриминация между търговски партньори.

Всички събрани доказателства и пазарни анализи вече са препратени към КЗК, която трябва да се произнесе по казуса. Ако антимонополният орган потвърди нарушението, законът предвижда тежки финансови удари – имуществената санкция за нарушителя може да достигне до 10 на сто от общия му годишен оборот.

От КЗП подчертават, че това не е изолиран случай, а част от мащабна офанзива, след като вече бяха изпратени сигнали за аналогични нарушения в други големи вериги. Проверките по веригата „доставка–продажба“ на основните хранителни стоки продължават в опит да се пресече изкуственото помпане на цените, което ощетява крайния потребител и притиска българските производители.

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