Брюксел налива 50 млн. евро за сигурността на Черно море

Европейският съюз ще инвестира 50 милиона евро в изграждането на Център за морска сигурност на Черно море. Новината бе съобщена в Букурещ от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, чиято визита в региона е директна реакция на ескалацията на напрежението и зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби.

Фон дер Лайен побърза да увери, цитирана по БТА, че тристранното споразумение между Румъния, България и Брюксел ще бъде обвързано с крайни срокове, за да се ускори тромавият бюрократичен процес.

Пред камерите тя дипломатично похвали сътрудничеството по оста Букурещ–София–Анкара, но зад кулисите дневният ред е далеч по-неприятен. Сигурността в Черно море ще бъде водещ акцент и по време на утрешното ѝ посещение в България, откъдето совалката ѝ ще продължи към Варна, а след това и към Турция за срещата на върха на ООН за климата.

„Румъния е на предната линия на европейската сигурност и помага за защитата на небето, границите и Черно море. Тя е жизненоважен партньор за държавите членки на ЕС и НАТО. Видях тази ангажираност за първи път миналата година, когато посетих (военновъздушната) база „Михаил Когълничану“ в Констанца. Оттогава, за съжаление, предизвикателствата пред сигурността само нарастват. Въздушното пространство над Черно море потъмня, особено през последните седмици, с атаки с дронове, насочени срещу търговски кораби, при които невинни моряци загинаха, а други бяха изгубени в морето. Мислите ми са с техните семейства и близки и бих искала да изразя пълната солидарност на Европа с Румъния. Ние сме с вас. Можете да разчитате на силен и единен европейски отговор“, каза Урсула фон дер Лайен.

Тя подчерта, че свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена.

„Това е жизненоважен търговски маршрут за европейската икономика и за глобалната продоволствена сигурност, тъй като поддържа потока от хранителни доставки към милиони хора, които зависят от него, повечето от които в Африка. Никой не желае мира повече от украинския народ. Подкрепяме ги в тези усилия и по същия начин повтаряме призива за примирие в Черно море. Изразявам подкрепа за мирните преговори, които ще се проведат утре в Абу Даби и в които има и европейско участие“, допълни Урсула фон дер Лайен.

Председателят на ЕК съобщи, че Румъния ще получи финансиране от 10 милиона евро за операции по търсене и спасяване и над 16 милиона евро по линия на европейския финансов инструмент SAFE.

„В това отношение Румъния вече дава пример чрез съвместната си инициатива с Германия и Украйна. Това е точно онзи вид сътрудничество, от който Европа се нуждае. То укрепва отбраната на Украйна, засилва сигурността и икономиката на Румъния и укрепва целия ни Източен фланг. Нуждаем се от повече подобни инициативи. Именно затова преди две седмици Комисията обяви втора покана по програмата SAFE. Предоставяме на държавите членки над 21 милиарда евро и силно насърчавам Румъния да се възползва пълноценно от тази възможност, за да инвестира в способностите, необходими за по-добра защита на Румъния и Черно море“, обясни Урсула фон дер Лайен.