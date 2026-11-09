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Трима загинали и 14 ранени при взрив в металургичен завод край турския град Измир

Трима загинали и 14 ранени при взрив в металургичен завод край турския град Измир
Pixabay

На мястото на инцидента са изпратени множество пожарни екипи

Трима души са загинали, а други 14 са пострадали при експлозия в металургичен завод край турския град Алиага, в окръг Измир. Това съобщава вестник „Йени шафак“, позовавайки се на информация от валийството на Измир.

Взривът е станал малко преди 12:00 часа местно време (11:00 часа българско време). Всички ранени са транспортирани до болница, като състоянието на трима от тях е тежко.

Продължава издирването на 10 души, за които се предполага, че са останали затрупани под отломките. На мястото на инцидента са изпратени множество пожарни екипи, които се опитват да овладеят избухналия след експлозията пожар.

Според първоначалните информации в турските медии взривът вероятно е възникнал в цех за пълнене на въглероден диоксид.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда гъст дим над промишления обект. Други видеозаписи, заснети от работници, показват сериозни разрушения и пламъци в засегнатата част на завода.

 
 
 

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