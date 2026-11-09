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Мицотакис: Гърция изпълни дълга си към България с връщането на тленните останки на цар Самуил

Мицотакис: Гърция изпълни дълга си към България с връщането на тленните останки на цар Самуил

Той изрази благодарност за постигнатото споразумение между двете държави

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис присъства на тържествена литургия и доксология в град Серес по повод празника на Светите архангели Михаил и Гавраил, които са негови покровители. Церемонията се състоя на 8 ноември в митрополитската църква в града, където бяха представени църковни реликви, върнати от България, съобщават гръцки медии.

След богослужението Мицотакис се включи в шествие, по време на което ценните предмети бяха пренесени до хранилището за реликви „Психис Акос“ и изложени във витрините му.

Според официално съобщение на гръцкото правителство реликвите са били изнесени през 1917 г. и върнати след продължителни преговори между София и Атина в рамките на културното сътрудничество.

В обръщението си към митрополита на Серес и Нигрита Теологос гръцкият премиер определи деня като специален, тъй като църковните съкровища се завръщат в мястото, от което са били отнети преди повече от век.

Мицотакис подчерта, че връщането им има значение не само за религиозната общност, но и за историческата памет на региона. Сред предметите са икони, кръстове, литургични одежди, реликварии, църковна утвар, амвони и резбован епископски трон.

Реликвите са принадлежали на митрополитската църква „Свети Теодор“ и манастира „Свети Йоан Кръстител“ в гръцкия град Серес. Те са пренесени в България през 1917 г. и се съхраняват в страната повече от век.

Той изрази благодарност за постигнатото споразумение между двете държави и посочи, че връщането на реликвите е резултат от продължителни дипломатически усилия.

Размяна на исторически ценности между България и Гърция

Споразумението предвижда връщането на 48 църковни реликви в Гърция. Те произхождат от манастира „Панагия Екосифиниса“, манастира „Свети Йоан Кръстител“ в Серес и митрополията Серес-Нигрита. Предметите са били пренесени в София през 1917 г. и съхранявани в Националния исторически музей.

В замяна Гърция предава на България останките на цар Самуил (997–1014), открити през 1965 г. в базиликата „Свети Ахил“, както и антропологичния материал от общо четири саркофага в храма.

Мицотакис заяви, че гръцката държава е съхранявала останките с уважение и сега ги връща на българския народ, който ще може сам да реши как да им отдаде почит.

Премиерът отбеляза още, че договореността не слага край на разговорите между двете страни. Предвижда се да продължат преговорите за установяване на произхода и документирането на други културни ценности, които се намират в България, както и за евентуалното им връщане в Гърция.

По думите му постигнатото споразумение е конкретен резултат от работата на гръцката културна дипломация и показва значението на историческата памет.

На церемонията в Серес присъстваха министърът на културата Лина Мендони, заместник-министрите на външните работи и вътрешните работи Тасос Хадживасилиу и Константинос Гкиулекас, депутати от региона и кметът на града Варвара Митлиага.

 
 
 

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