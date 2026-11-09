Урсула фон дер Лайен е разговаряла със Зеленски преди посещението си в България, Румъния и Турция

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е провела телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски преди посещението си в България, Румъния и Турция тази седмица. Разговорът е бил ползотворен, съобщава тя в официално изявление, разпространено от Европейската комисия.

„Започвам днес посещение в Черноморския регион, където заплахите за сигурността нарастват, нападенията зачестяват, а невинни хора губят живота си“, посочва Фон дер Лайен.

Тя уточнява, че в Румъния и България ще се срещне с представители на ръководството на двете страни, за да обсъдят ситуацията в региона и възможностите за засилване на европейския отговор на нарастващите заплахи.

В разговора си със Зеленски председателят на ЕК е подчертала необходимостта от възстановяване и гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море. Тя е потвърдила и подкрепата си за призива на украинския президент за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура.

Двамата са обсъдили също дипломатическите усилия за постигане на мир и предстоящите тази седмица преговори в Абу Даби, в които Европейският съюз ще участва заедно със своите партньори.