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Катастрофа при 60-ия километър на АМ "Струма" ограничи движението

Катастрофа при 60-ия километър на АМ "Струма" ограничи движението
АПИ

Трафикът в посока София се осъществява само в една лента заради пътен инцидент. Допълнителна временна организация на движението е въведена и при 52-рия километър на магистралата

Катастрофа затрудни движението по автомагистрала "Струма" при 60-ия километър в посока София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Заради пътния инцидент движението в участъка се осъществява само в една лента. Трафикът се регулира от служители на "Пътна полиция".

От АПИ призовават шофьорите да преминават през района с повишено внимание и да се движат със съобразена скорост.

Допълнително ограничение има и при 52-рия километър на АМ "Струма", в района на Дяково, където е въведена временна организация на движението заради дейности по камери. Според публикуваната информация срокът на ограничението е до 10 ноември.

Двете ограничения са в различни участъци на автомагистралата и са свързани с различни обстоятелства.

Към момента няма предоставена информация за пострадали при катастрофата на 60-ия километър, броя на участвалите автомобили или причините за произшествието.

Не се уточнява и кога се очаква да бъде възстановено нормалното движение в района на инцидента.

Водачите, които пътуват по АМ "Струма", трябва да следят временната пътна сигнализация, да спазват указанията на "Пътна полиция" и да се движат с повишено внимание в участъците с ограничения.

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