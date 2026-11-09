Винетка на по-висока цена: Шофьори плащат допълнителни такси, без да разберат

Шофьори в България сигнализират за неочаквани допълнителни разходи при покупка на електронни винетки през интернет. През последните месеци в Европейския потребителски център (ЕПЦ) България са постъпили множество жалби от потребители, използвали посреднически сайтове, регистрирани в чужбина.

В някои случаи допълнителната такса за регистрация достига до една трета от стойността на самата винетка. Информацията за нея обикновено е посочена в общите условия на съответния сайт, но потребителите невинаги я забелязват преди извършване на плащането.

"Проверявайте не само цената на винетката, но и кой ви я продава. Сайт, който изглежда официален или се появява на първо място при търсене в интернет, може да е посредник, който начислява допълнителна такса“, предупреждава Соня Спасова, директор на ЕПЦ България.

Според потребителския център подобни интернет страници често имат професионален дизайн, удобни форми за поръчка и адреси, наподобяващи тези на официалните платформи. Някои от тях се появяват сред първите резултати в търсачките, включително чрез платени реклами.

Това обаче не означава, че съответният сайт е официален или че предлага винетките на стандартните им цени.

Особено голям е рискът при покупка в последния момент, когато шофьорите бързат да потеглят и не проверяват внимателно условията на услугата. При използване на мобилен телефон информацията за допълнителните такси също може лесно да бъде пропусната.

От ЕПЦ уточняват, че продажбата на електронни винетки чрез посредници сама по себе си не е незаконна. В подобни случаи клиентът може да получи напълно валидна винетка, но да заплати значително по-висока крайна сума заради допълнителната услуга.

Затова е важно потребителите предварително да бъдат информирани кой е търговецът, дали действа като посредник и какви такси начислява.

Проблеми могат да възникнат и след покупката, когато се наложи промяна на въведените данни или анулиране на заявката. Възможностите за подобни действия зависят от условията на конкретната услуга и приложимите правила.

Европейският потребителски център съветва шофьорите винаги да проверяват интернет адреса, данните за търговеца и крайната цена преди плащане.

Потребителите трябва да потърсят информация за фирмата, която предоставя услугата, както и актуални данни за контакт. Ако не е ясно кой стои зад сайта или дали той действа като посредник, е препоръчително покупката да не се извършва прибързано.

От ЕПЦ обръщат внимание и на допълнителните символи около полетата за попълване на данни, като звездички, стрелки и удивителни знаци. Те могат да водят към важна информация за условията и цената на услугата.

За да избегнат ненужни разходи, шофьорите могат да използват официалния портал на Националното тол управление – web.bgtoll.bg, където се предлагат електронни винетки.

Основният съвет на експертите е потребителите да не приемат автоматично, че първият резултат в интернет е официалният сайт, и винаги да сравняват крайната сума преди потвърждаване на плащането.