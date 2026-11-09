Разследване: Руският шпионин Ян Марсалек е помогнал за свалянето на австрийския канцлер Курц

Руският шпионин Ян Марсалек, сочен за ръководител на разкритата във Великобритания българска шпионска мрежа, е съдействал за политическото отстраняване на бившия австрийски канцлер Себастиан Курц през 2021 г. Това показва разследване на британския вестник „Телеграф“, основано на съобщения между Марсалек и един от осъдените за шпионаж българи – Орлин Русев.

Подобни данни публикува и европейското издание „Политико“. Според разследванията Марсалек е имал роля в събирането и предаването на информация, използвана от австрийските власти в разследването срещу обкръжението на Курц. Бившият канцлер подаде оставка през 2021 г. след обвинения в корупция, които впоследствие не бяха доказани.

Кореспонденцията между Марсалек и Русев е открита в мобилния телефон на българина при ареста му от британските служби в дома му в Грейт Ярмут.

В съобщенията Марсалек разказва за придобиването на телефон, принадлежал на помощник на Томас Шмид – бивш сътрудник на Курц. Съдържанието на устройството е предоставило информация на австрийските разследващи, която е използвана при повдигането на обвинения, останали впоследствие недоказани.

Марсалек изпратил на Русев и няколко медийни публикации по случая, придружени от коментара: „Ето, свършихме работата“.

Според „Телеграф“ операцията е включвала и още три мобилни телефона, принадлежали на служители на австрийското вътрешно министерство. Устройствата били взети от техен бивш колега, който впоследствие бил осъден във Виена за шпионаж в полза на Русия. През май той получил присъда от четири години и един месец затвор.

По данни на изданието телефоните били изхвърлени от лодка в река Дунав, след което бившият служител ги извадил от водата. Впоследствие те били предадени на Орлин Русев, който организирал транспортирането им през Турция до Русия.

В публикациите не се посочва участие на други български граждани в тази конкретна операция.

Според „Телеграф“, ако изложените твърдения бъдат потвърдени, случаят би представлявал първото конкретно доказателство за намеса на Русия в политическите процеси в европейска държава чрез подобна операция.