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Тръмп създаде оперативна група „Желязна врата“ срещу Иран

Тръмп създаде оперативна група „Желязна врата“ срещу Иран
АР/БТА

Американският президент заяви още, че новата структура действа в комбинация с морската блокада, която според него е най-мащабната в историята

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви създаването на нова военна оперативна група, с която Вашингтон цели да засили натиска върху Иран, съобщи ДПА.

„Оперативната група „Желязна врата“ действа с пълна сила в Ислямската република Иран“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Американският президент заяви още, че новата структура действа в комбинация с морската блокада, която според него е най-мащабната в историята. По думите му почти нищо не влиза или излиза от Иран.

В събота Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за американските военни операции в региона, съобщи, че в оперативната група ще участват 20 служители. Тяхната задача е да възпрепятстват преноса на модерно оръжие и други материали през сухопътните граници на Иран и Каспийско море.

Паралелно с това Вашингтон от месеци ограничава достъпа на кораби до иранските пристанища. Целта е да бъде оказан натиск върху Техеран да прекрати собствената си блокада на Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив.

Напрежението около стратегическия морски маршрут и атаките и заплахите на Иран срещу корабоплаването по него предизвикаха рязко поскъпване на енергийните ресурси в световен мащаб, отбелязва ДПА.

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