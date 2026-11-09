Трима лекари пред съда за смъртта на дете след пълна упойка в Пловдив

Делото за смъртта на 6-годишния Ангел от пловдивското село Белащица, който почина след стоматологична интервенция под пълна упойка в частна клиника в Пловдив, започва днес, 9 ноември, в Окръжния съд в града, съобщава БНТ.

Близо година и половина след трагедията пред съда се изправят трима лекари - стоматоложката, извършила четиричасовата процедура, и двама анестезиолози от лечебното заведение.

Случаят предизвика силен обществен отзвук и протести с искане за справедливост и изясняване на обстоятелствата около смъртта на детето.

Според обвинението стоматоложката е извършвала дентално лечение под обща анестезия на петима малолетни пациенти, сред които и починалият Ангел, въпреки че лечебното заведение не е разполагало с необходимото разрешение за осъществяване на тази дейност.

Срещу двамата анестезиолози са повдигнати обвинения за немарливо изпълнение на професионалните им задължения. Сред посочените от обвинението нарушения са неправилно дозиране на медикамент, напускане на работното място и неоказване на необходимите спешни медицински действия.

Предстои съдът да разгледа събраните доказателства и да установи дали действията и бездействията, описани в обвинителния акт, са доказани и каква е връзката им с настъпилия фатален изход.

След трагедията Министерството на здравеопазването предприе административни мерки срещу лечебното заведение, като отне разрешението му за лечебна дейност.

Впоследствие обаче Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на министерската заповед. Това съдебно решение се отнася до изпълнението на административната мярка и не представлява произнасяне по наказателната отговорност на обвинените медици.

Началото на съдебния процес е нов етап в изясняването на обстоятелствата около смъртта на 6-годишния Ангел, чийто случай предизвика обществена дискусия за безопасността на стоматологичните процедури под обща анестезия при деца.

Към момента вината на тримата обвиняеми не е установена с влязла в сила присъда. Предстои съдът да се произнесе след разглеждане на доказателствата по делото.