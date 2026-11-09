12 мигранти загинаха край Крит, над 100 бяха спасени

Дванадесет мигранти са загинали край остров Крит, а други 105 са спасени при три отделни операции на гръцките власти през изминалата нощ. Това съобщава обществената телевизия ЕРТ.

При първата акция търговски кораб е прибрал 18 души от плавателен съд в морето. В лодката обаче са открити телата на 12 загинали мигранти. Причините за смъртта им все още не са изяснени.

При две последващи операции са установени още 87 мигранти, пътували с два отделни плавателни съда. В спасителните действия е участвала и Европейската агенция за гранична охрана Фронтекс.

През последните два месеца Гърция отчита значително увеличение на мигрантите, пристигащи на остров Крит. Натискът върху местните власти се засилва, като съществуващите места за настаняване вече не достигат. Поради недостига на капацитет част от чуждестранните граждани са настанявани във временни помещения, включително стари складове.

От началото на годината над 33 000 души са достигнали Гърция от Либия и Турция. По данни на изданието най-малко 19 000 от тях са преминали по маршрута през Средиземно море от либийското пристанище Тобрук до Крит.

Островът разполага само с един център за прием на мигранти, намиращ се в района на Ханя. Правителството на премиера Кириакос Мицотакис обсъжда изграждането на втори център близо до Ираклион, но предложението среща съпротива от местните жители.

Заради липсата на достатъчно места мигрантите, пристигащи в източната част на острова, се пренасочват към приемни центрове в други части на Гърция.

Атина води разговори с други държави от Европейския съюз за създаване на центрове за настаняване извън територията на общността, вероятно в Африка. В тях би трябвало да бъдат изпращани хора, които нямат основания да получат международна закрила, но не могат да бъдат върнати в страните си на произход.

Гръцките власти настояват и за възможност временно да спират разглеждането на молби за убежище на новопристигнали мигранти при периоди на засилен миграционен натиск.