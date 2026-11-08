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Румъния вдигна изтребители и обяви въздушна тревога заради обекти в Черно море

Румъния вдигна изтребители и обяви въздушна тревога заради обекти в Черно море
АП/БТА

В една от операциите са били изпратени и хеликоптери

Румънските военни радари засякоха подозрителна въздушна активност в близост до държавната граница, което наложи спешно вдигане на изтребители и задействане на системата за ранно известяване на населението. Това съобщи румънската национална информационна агенция Аджерпрес, позовавайки се на официални данни от Министерството на националната отбрана в Букурещ.

Първоначално радарните системи на северната ни съседка са локализирали въздушен обект, движещ се в украинското въздушно пространство на около 30 километра източно от стратегическия Змийски остров. В отговор на потенциалната заплаха веднага е разпоредено излитането на два изтребителя F-18 от състава на испанските военновъздушни сили, които в момента изпълняват мисия по съвместна охрана на въздушното пространство на НАТО от базата „Михаил Коглъничану“ в окръг Констанца.

Едновременно с военната мобилизация, Националният център за военно командване е подал сигнал към Главния инспекторат за извънредни ситуации. В резултат на това в 14:02 часа жителите в източните райони на пограничния окръг Тулча са получили предупредителни съобщения за опасност през мобилната система RO-ALERT. Малко след задействането на тревогата обектът е изгубил радарна видимост в района източно от град Сулина.

Малко по-късно обаче техниката е засякла втора въздушна цел, този път локализирана на близо 55 километра западно от Змийския остров. За проверка на новия сигнал от същата авиобаза „Михаил Коглъничану“ са били изпратени два испански военни хеликоптера NH-90. След нормализиране на обстановката и отминаване на опасността, въздушната тревога в пограничните региони е била официално прекратена в 15:26 часа местно време.

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