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Протестиращи в Скопие настояват за отговорност след убийството на 17-годишно момиче

Протестиращи в Скопие настояват за отговорност след убийството на 17-годишно момиче
БТА

Участниците в акцията преминаха по улиците на столицата с транспаранти с надписи: „Не търсим съчувствие, търсим отговорност“, „А насилниците под чий надзор са?“, „Нито една повече“ и „Няма да изчезнем“

Граждански протест под наслов „Няма да изчезнем“ блокира Скопие в знак на недоволство срещу фемицида и домашното насилие. Непосредствен повод за демонстрацията стана бруталното убийство на 17-годишната Биляна Кирич от нейния партньор в югоизточния град Богданци, съобщават македонските медии, цитирани по БТА.

Организатор на протестното шествие е неформалната инициатива „Нито една повече“. Демонстрантите настояват за незабавно разследване и строги наказания за служителите в отговорните институции, чието бездействие е допуснало трагедията. Момичето е било убито само броени дни след като официално е потърсило закрила от органите на реда.

Участниците в акцията преминаха по улиците на столицата с транспаранти с надписи: „Не търсим съчувствие, търсим отговорност“, „А насилниците под чий надзор са?“, „Нито една повече“ и „Няма да изчезнем“.

„Насилникът има история с прояви на насилие. Когато едно момиче търси защита и след това е убито, става въпрос за конкретна отговорност. Това е фемицид. Всяко убийство на жена не е само проява на насилие, а израз на много по-дълбок неуспех на нашата система“, заяви една от протестиращите пред вестник „Слободен печат“.

Протестиращите формулираха няколко основни искания: персонална отговорност за системните пропуски, спешни промени в нормативната уредба за защита от насилие, както и трайно залагане на принципите за равенство между половете в законите и образователната система.

Черната статистика, публикувана от сайта „Либертас“, показва, че от януари до септември в Северна Македония седем жени са загубили живота си от ръката на партньор или роднина. За същия период властите са отчели 1337 престъпления, свързани с домашно насилие, и са приели близо 4000 жалби, като от 1388 регистрирани извършители 1278 са мъже.

Разследването на Министерството на вътрешните работи разкри зловещи подробности около случая в Богданци, където на 3 ноември бе открит опожарен автомобил. В багажника на колата криминалистите намериха тялото на непълнолетната Биляна Кирич, а в близост – трупа на 21-годишния ѝ партньор Виктор Гунтаров. Заключението на полицията е за извършено убийство, последвано от самоубийство.

Местните медии разкриват, че едва четири дни преди фаталния край жертвата е депозирала жалба в полицията срещу Гунтаров за нанесен физически побой, но адекватни мерки за сигурността ѝ така и не са били предприети.

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