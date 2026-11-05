Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски определи като по-добър от миналогодишния доклада на Европейската комисия за напредъка на страната по пътя към членство в Европейския съюз, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ от Скопие.

На съвместна пресконференция с ръководителя на Делегацията на ЕС в Скопие Михалис Рокас Мицкоски посочи, че в документа няма оценка за регрес и че страната е повишила нивото си на готовност за членство в две преговорни области.

"Докладът не съдържа нито една оценка за регрес. Точно обратното, нивото на готовност за членство в Европейския съюз се е увеличило в две преговорни глави, а именно в областта на цифровата трансформация и медиите, както и в образованието и културата", заяви Мицкоски.

Според него оценките за съответствието на външната политика и политиката за сигурност на Северна Македония с тази на ЕС потвърждават стратегическия ангажимент на страната към европейската интеграция. В същото време обаче той отбеляза, че въпросът за необходимите конституционни промени остава нерешен.

Мицкоски заяви, че Скопие продължава да се стреми към членство в ЕС, но определя "двустранния спор с България" като пречка пред интеграционния процес.

"Нашата позиция остава, че европейската интеграция трябва да се основава на ясни правила, предвидим процес и взаимно доверие. Нашата страна е задължена да осъществи реформите. Европейският процес има необходимост от последователност и предвидимост. Въпреки всички предизвикателства и всички трудности, с които се сблъскахме през последните десетилетия, нашата решимост за пълноправно членство в Европейския съюз остава непроменена. Спорът с източния ни съсед и наложеният двустранен спор, който последното правителство прие да бъде включен в общите критерии за членство, със сигурност представлява пречка в развитието на интеграционните процеси", заяви Мицкоски.

По думите му Северна Македония не търси привилегии, а настоява напредъкът ѝ да бъде оценяван според постигнатите резултати.

"Последователно прилагане на принципа, че напредъкът трябва да се измерва с постигнатите резултати", заяви премиерът.

От своя страна Михалис Рокас заяви, че Европейският съюз признава усилията и постиженията на Северна Македония, както и стремежа на гражданите ѝ към членство.

"ЕС признава вашите усилия, постиженията на Северна Македония и стремежите на народа. Нашият ангажимент остава твърд и непроменен. Време е да се възползваме от възможностите", каза Рокас.

Представителят на ЕС обаче подчерта, че Северна Македония все още не отбелязва напредък в борбата с корупцията и призова за по-силни институции, ефективни разследвания и наказателни преследвания.

Рокас настоя също за конкретни резултати по делата за корупция на високо ниво и за по-добра защита на съдиите и прокурорите от политически натиск. Той постави акцент и върху необходимостта от гарантиране на свободата на медиите и свободата на словото.

Ръководителят на Делегацията на ЕС в Скопие припомни и че конституционните промени, залегнали в европейския консенсус от 2022 г. и поети като ангажимент от Северна Македония, все още не са изпълнени. Той призова всички политически партии в страната да работят активно за тяхното приемане.