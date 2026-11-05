Задържаните в Гурково са на свобода

Собственикът на завода „Булметал“ Кольо Атанасов и останалите трима задържани при акцията на СДВР и ГДБОП в Гурково са освободени след по-малко от 24 часа. На никого от тях не е повдигнато обвинение, потвърди пред БНТ адвокатът на бизнесмена Валентин Димитров.

По-рано през деня работници от завода и жители на Гурково излязоха на протест в подкрепа на Атанасов и временно блокираха движението през Прохода на Републиката. С плакати „Не на репресиите“ служителите поискаха предприятието да възобнови работа.

Операцията започна късно вечерта на 4 ноември. Разследващите претърсиха производствената база и дома на Атанасов по разследване за незаконно проследяване и държане на технически средства за негласно събиране на информация. При претърсванията са търсени устройства за проследяване, а за експертиза са иззети компютри, телефони и друга техника. Четиримата задържани са били отведени за разпит в София.

В късния следобед на 5 ноември полицията е внесла в Софийската районна прокуратура протоколите от претърсванията, извършени по неотложност, за да бъдат представени за съдебно одобрение. Полицията не е предложила повдигане на обвинения или задържане до 72 часа.