Новини
Търси
Подкаст
Общество

Задържаните в Гурково са на свобода

Задържаните в Гурково са на свобода

Задържаните при снощната спецакция на СДВР и ГДБОП в Гурково са освободени от ареста без обвинения

Собственикът на завода „Булметал“ Кольо Атанасов и останалите трима задържани при акцията на СДВР и ГДБОП в Гурково са освободени след по-малко от 24 часа. На никого от тях не е повдигнато обвинение, потвърди пред БНТ адвокатът на бизнесмена Валентин Димитров.

По-рано през деня работници от завода и жители на Гурково излязоха на протест в подкрепа на Атанасов и временно блокираха движението през Прохода на Републиката. С плакати „Не на репресиите“ служителите поискаха предприятието да възобнови работа.

Операцията започна късно вечерта на 4 ноември. Разследващите претърсиха производствената база и дома на Атанасов по разследване за незаконно проследяване и държане на технически средства за негласно събиране на информация. При претърсванията са търсени устройства за проследяване, а за експертиза са иззети компютри, телефони и друга техника. Четиримата задържани са били отведени за разпит в София.

В късния следобед на 5 ноември полицията е внесла в Софийската районна прокуратура протоколите от претърсванията, извършени по неотложност, за да бъдат представени за съдебно одобрение. Полицията не е предложила повдигане на обвинения или задържане до 72 часа.

Още по темата

"Къде е Кольо Атанасов?": Работници на „Булметал“ блокираха Хаинбоаз край Гурково в защита на своя работодател

"Къде е Кольо Атанасов?": Работници на „Булметал“ блокираха Хаинбоаз край Гурково в защита на своя работодател

Собственикът на "Булметал" Кольо Атанасов е задържан при акцията на ГДБОП в Гурково

Собственикът на "Булметал" Кольо Атанасов е задържан при акцията на ГДБОП в Гурково

Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава окончателно в ареста

Обвиненият за убийството на Слави Бинев остава окончателно в ареста

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

"Топлофикация София" пред ТАРАЛЕЖ: Запазваме мълчание до изслушването в Столична община

"Топлофикация София" пред ТАРАЛЕЖ: Запазваме мълчание до изслушването в Столична община

Удължават бедственото положение в Козлодуй заради хром във водата

Удължават бедственото положение в Козлодуй заради хром във водата

Водещи

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

НА ЖИВО: ЦСКА излиза с две изненади срещу Панатинайкос (Съставите)

  • Току-що
Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

Мелания Тръмп призова за траен мир в Украйна

  • Преди 4 минути
Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

  • Преди 9 минути
По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

По-високите заплати в музеите - сред приоритетите на културното министерство

  • Преди 10 минути
Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Мая Манолова: "Топлофикация София" дължи неустойки на хиляди абонати без парно

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

Надпис „бомба“ в тоалетна приземи извънредно поредния самолет в небето на Европа

  • Преди 18 минути
Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

Треньорът на АЕК след драмата с Реал Мадрид: Горди сме, но и разочаровани

  • Преди 21 минути
НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

НА ЖИВО: Левски и Ягелония подновиха битката помежду си

  • Преди 25 минути
Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

Обвиниха 24-годишен от Камено, че принуждавал хора да теглят кредити и да му дават парите

  • Преди 32 минути
Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

Путин прие в Кремъл шефа на сигурността на Иран

  • Преди 35 минути
Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

Черна гора може да затвори всички преговорни глави за ЕС до края на годината

  • Преди 35 минути
Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

  • Преди 49 минути
Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

Йотова: Мечтата ми е България да не изнася само суровини, а да произвежда продукти с по-висока добавена стойност

  • Преди 51 минути
Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

  • Преди 54 минути
Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

Мицкоски: Докладът на ЕК за Северна Македония е по-добър от миналогодишния

  • Преди 1 час