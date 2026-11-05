Адриан Андреев отпадна в Таранто след близо три часа битка

Адриан Андреев приключи участието си на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Таранто, Италия. Преминалият през квалификациите българин загуби от французина Матео Мартино с 4:6, 6:2, 5:7 след 2 часа и 52 минути игра.

Андреев започна първия сет с пробив, но не успя да запази преднината си. При 4:5 той отново загуби подаването си и Мартино поведе в мача.

Българинът отговори силно във втората част. От 0:1 той спечели пет поредни гейма, а след това затвори сета на собствен сервис и изравни резултата.

Решителната част също беше оспорвана. Двамата си размениха по два пробива и стигнаха до 5:5, преди французинът да спечели следващите два гейма и да си осигури място на четвъртфиналите.

Въпреки поражението 25-годишният Андреев заработи седем точки за световната ранглиста на АТП. През тази седмица той заема 631-во място в класацията.