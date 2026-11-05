Мирчев иска от Радев гаранция, че данъците и осигуровките няма да се вдигат през 2027 г.

Ивайло Мирчев поиска от Румен Радев да обясни за какво отиват допълнителните държавни разходи през 2026 г. В публикация в социалните мрежи той попита дали Радев може да гарантира, че през 2027 г. гражданите и бизнесът няма да плащат по-високи данъци и осигуровки, за да покрият тези разходи.

Мирчев се позова на медийни публикации, според които Европейската комисия очаква нетните държавни разходи на България да нараснат с 10,1% през 2026 г. при препоръчан максимален ръст от 4,2%. По думите му Комисията е предупредила и за риск от задълбочаване на процедурата за прекомерен дефицит.

В публикацията си Мирчев посочи глоба и спиране на европейските средства като възможни последици за България. Той отправи остри критики към Радев и заяви, че „скоро ще сме с хората на площада“.