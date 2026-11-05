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Никол Пашинян: Армения ще кандидатства за ЕС до 2028 година

Никол Пашинян: Армения ще кандидатства за ЕС до 2028 година
АП/БТА

Връзките между Ереван и Москва претърпяха сериозен срив след военното поражение на арменските сили от Азербайджан през 2020 г.

Министър-председателят на Армения Никол Пашинян официално обяви, че страната му планира да подаде документи за членство в Европейския съюз в рамките на следващите няколко години. Историческото решение допълнително изостря отношенията между кавказката република и Руската федерация, отбелязва Франс прес.

Връзките между Ереван и Москва претърпяха сериозен срив след военното поражение на арменските сили от Азербайджан през 2020 г. и последвалото окончателно връщане на оспорвания регион Нагорни Карабах под контрола на Баку през 2023 г.

След като отправи директни обвинения към Кремъл, че не е изпълнил ангажиментите си за сигурност, бившата съветска република предприе рязък завой в геополитическата си ориентация към Запада.

„Започнахме процес, имащ за цел създаването на алтернатива, така че нашият народ да има възможност да избира“, обясни Пашинян по време на пресконференция. Той допълни, че предприетите стъпки се очаква да доведат страната до официално внасяне на молба за пълноправно присъединяване към ЕС през 2027 или 2028 г.

Въпреки амбициозната цел, премиерът изрично поясни, че на този етап Ереван няма намерение незабавно да напуска Евразийския икономически съюз – доминирания от Русия регионален търговски блок.

От своя страна Москва многократно предупреди, че евроинтеграцията на Армения е несъвместима с ангажиментите ѝ в рамките на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и настоя Пашинян да организира референдум, на който гражданите да се произнесат за западния курс. Министър-председателят обаче контрира, че страната му вече е изгубила всякакъв интерес към ръководения от Русия военен съюз, в който Ереван на практика замрази участието си.

Като реакция на западната офанзива, Русия вече наложи редица рестрикции върху вноса на арменска земеделска продукция и заплаши да прекрати преференциалните тарифи за доставка на енергийни ресурси. Икономическият натиск е сериозно предизвикателство за Ереван, тъй като Москва остава най-важният пазар за арменския износ, основен източник на оръжие и енергия, а на руска територия живее и работи огромна арменска диаспора.

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