Мелони предупреди: Европа рискува да остане встрани от преговорите за мир в Украйна

Италия настоява Европейският съюз да говори с един глас в евентуалните мирни преговори за Украйна. Премиерът Джорджа Мелони предупреди, че Европа рискува да загуби влиянието си в дипломатическия процес, ако отделните държави продължат да предлагат конкуриращи се инициативи, предаде Ройтерс.

В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща Мелони посочва, че множеството различни формати за преговори отслабват позициите на европейските държави и създават впечатление за липса на координация и последователност.

Италианският министър-председател подчертава, че не търси лично участие в преговорите, нито настоява Италия да получи специално място на масата за разговори. Според нея обаче Рим няма да приеме договорености, постигнати без официален мандат от Европейския съюз.

Мелони призова европейските лидери да постигнат съгласие кой ще представлява Съюза в евентуалните преговори и какви правомощия ще има този представител.

Тя предлага въпросът да бъде обсъден на неформалната среща на Европейския съвет в Дъблин следващата седмица, а окончателно решение да бъде взето на срещата на върха през декември.

По думите ѝ позицията на ЕС трябва да бъде съгласувана и с Великобритания, Норвегия и останалите европейски партньори, за да се гарантира по-единен подход към бъдещите дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна.