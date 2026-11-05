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Смъртен случай на тротоар в столичния квартал „Красна поляна“

Смъртен случай на тротоар в столичния квартал „Красна поляна“
Facebook/Забелязано в Красна поляна и Западен парк

Тялото е открито на тротоара на кръстовището на ул. „Добротич“ и бул. „Никола Мушанов“

Информация за починал човек на тротоара на кръстовището между ул. „Добротич“ и бул. „Никола Мушанов“ в столичния квартал „Красна поляна“ се разпространява в социалните мрежи.

На публикувани снимки се виждат полицейски екип и тяло на мястото. Според първоначална, но непотвърдена информация, тялото е било там още около 10:30 ч., а няколко часа по-късно продължава да е на мястото. По непотвърдени данни става въпрос за починала жена.

Към момента няма официална информация за обстоятелствата около случая и причините за смъртта. Не е потвърдена и самоличността на жената.

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