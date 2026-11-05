Клоп върна 33-годишен нападател в националния отбор

Селекционерът на Германия Юрген Клоп върна 33-годишния нападател Никлас Фюлкруг в националния отбор, а също така включи дебютанта от Борусия Мьонхенгладбах Ваел Моя за двубоите от Лигата на нациите срещу Сърбия и Нидерландия.

Откакто премина във Вердер Бремен през август, Фюлкруг е отбелязал 12 гола в 10 мача и отново си заслужи място в Бундестима. Той не попадна в първия състав на Клоп за мачовете през септември и октомври, като бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул посочи възрастта на Фюлкруг като фактор за това решение. Добрата му форма обаче убеди Клоп, че той заслужава първа повиквателна от септември 2025 г. насам.

„Беше удоволствие да взема това решение, а също така беше удоволствие и да му съобщя за него“, заяви Клоп в четвъртък пред стрийминг платформата на Германския футболен съюз.

Фюлкруг, който е бивш играч на Дортмунд и имаше трудни периоди в Уест Хям и Милан, е отбелязал 14 гола в 24 мача за Германия.

В състава отново не намери място нападателят на Щутгарт Дениз Ундав, който бе един от малкото светли лъчи за Германия по време на слабото представяне на Световното първенство през юни.

Нападателят на Ювентус Ник Волтемаде също не е включен, а сред другите отсъстващи са Карим Адейеми от Барселона и Давид Раум от РБ Лайпциг. Дуото от Байерн – Джамал Мусиала и Серж Гнабри , отсъстват поради контузии.

За дебютните си мачове начело на Германия през септември и октомври Клоп бе повикал разширен състав от 44 играчи, но този път е избрал 24 футболисти, като полузащитникът Моя е единственото ново име.

„В момента в Бундеслигата няма много 17-годишни играчи – само по себе си това вече е забележително постижение. Освен това той се справя много добре“, сподели още Клоп пред DFB TV.

„Аз самият не бях толкова уверен на 17 години, но пък и не бях чак толкова добър на тази възраст.“

Моя впечатлява с изявите си, въпреки че Гладбах се намира на дъното в класирането на Бундеслигата.

Германия заема трето място в група А2 на Лигата на нациите, след като записа една победа в четири мача под ръководството на Клоп. Отборът завърши наравно с Нидерландия, загуби у дома от Гърция, победи Сърбия, а в гостуването си на гърците стигна само до 0:0.

Германия гостува на Сърбия на 13 ноември и приема Нидерландия на 16 ноември в Берлин.