Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Клоп върна 33-годишен нападател в националния отбор

Клоп върна 33-годишен нападател в националния отбор
AP/БТА

Талант на Гладбах с дебютна повиквателна

Селекционерът на Германия Юрген Клоп върна 33-годишния нападател Никлас Фюлкруг в националния отбор, а също така включи дебютанта от Борусия Мьонхенгладбах Ваел Моя за двубоите от Лигата на нациите срещу Сърбия и Нидерландия.

Откакто премина във Вердер Бремен през август, Фюлкруг е отбелязал 12 гола в 10 мача и отново си заслужи място в Бундестима. Той не попадна в първия състав на Клоп за мачовете през септември и октомври, като бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул посочи възрастта на Фюлкруг като фактор за това решение. Добрата му форма обаче убеди Клоп, че той заслужава първа повиквателна от септември 2025 г. насам.

Беше удоволствие да взема това решение, а също така беше удоволствие и да му съобщя за него“, заяви Клоп в четвъртък пред стрийминг платформата на Германския футболен съюз.

Фюлкруг, който е бивш играч на Дортмунд и имаше трудни периоди в Уест Хям и Милан, е отбелязал 14 гола в 24 мача за Германия.

В състава отново не намери място нападателят на Щутгарт Дениз Ундав, който бе един от малкото светли лъчи за Германия по време на слабото представяне на Световното първенство през юни.

Нападателят на Ювентус Ник Волтемаде също не е включен, а сред другите отсъстващи са Карим Адейеми от Барселона и Давид Раум от РБ Лайпциг. Дуото от Байерн – Джамал Мусиала и Серж Гнабри , отсъстват поради контузии.

За дебютните си мачове начело на Германия през септември и октомври Клоп бе повикал разширен състав от 44 играчи, но този път е избрал 24 футболисти, като полузащитникът Моя е единственото ново име.

В момента в Бундеслигата няма много 17-годишни играчи – само по себе си това вече е забележително постижение. Освен това той се справя много добре“, сподели още Клоп пред DFB TV.

Аз самият не бях толкова уверен на 17 години, но пък и не бях чак толкова добър на тази възраст.

Моя впечатлява с изявите си, въпреки че Гладбах се намира на дъното в класирането на Бундеслигата.

Германия заема трето място в група А2 на Лигата на нациите, след като записа една победа в четири мача под ръководството на Клоп. Отборът завърши наравно с Нидерландия, загуби у дома от Гърция, победи Сърбия, а в гостуването си на гърците стигна само до 0:0.

Германия гостува на Сърбия на 13 ноември и приема Нидерландия на 16 ноември в Берлин.

Още по темата

Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

Клоп отвърна на расистките нападки: Пълни глупости

Ефенберг разкритикува Клоп: Германия вече не е водеща футболна нация

Ефенберг разкритикува Клоп: Германия вече не е водеща футболна нация

Гърция шокира Германия и развали домакинския дебют на Юрген Клоп

Гърция шокира Германия и развали домакинския дебют на Юрген Клоп

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

БФС отхвърли жалба на Септември София

БФС отхвърли жалба на Септември София

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

Масов бой и 53 червени картона прекратиха младежки мач в Бразилия

Масов бой и 53 червени картона прекратиха младежки мач в Бразилия

Чуждестранни съдии ще ръководят срещи в българския футбол още през този сезон

Чуждестранни съдии ще ръководят срещи в българския футбол още през този сезон

Водещи

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

  • Преди 2 минути
Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

  • Преди 12 минути
Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

  • Преди 16 минути
Поскъпване на петрола с 10% може да повиши цените в България с до 0,9%

Поскъпване на петрола с 10% може да повиши цените в България с до 0,9%

  • Преди 17 минути
Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

  • Преди 21 минути
Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

  • Преди 21 минути
Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

  • Преди 23 минути
БФС отхвърли жалба на Септември София

БФС отхвърли жалба на Септември София

  • Преди 24 минути
Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

  • Преди 35 минути
Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

  • Преди 42 минути
Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

  • Преди 44 минути
Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская

Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская