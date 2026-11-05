Марта Кос: Институционалната безизходица в Косово забави реформите за ЕС

Косово остава ангажирано с европейската си интеграция, но институционалната безизходица в страната е забавила изпълнението на реформите, свързани с членството в ЕС през отчетния период. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос при представянето на доклада за 2026 г. за страните от Западните Балкани в Брюксел, предаде "Косовапрес".

Кос отбеляза, че обществената подкрепа за членството на Косово в Европейския съюз остава висока. По думите ѝ въпреки проблемите, свързани с институционалната безизходица, през последния период страната е ускорила изпълнението на своята Програма за реформи.

"Косово остава ангажирано с пътя си към ЕС, като процесът се ползва със силна обществена подкрепа. Институционалната безизходица се отрази на изпълнението на реформите, свързани с ЕС, през отчетния период. Въпреки това, наскоро Косово засили изпълнението на своята Програма за реформи. ЕС приветства избирането на новия президент и се надяваме, че възстановената институционална стабилност ще позволи на Косово да постигне по-нататъшен напредък", каза тя.

Според Марта Кос Косово не е единствената страна от Западните Балкани, която изпитва затруднения по пътя към ЕС. Босна и Херцеговина и Северна Македония също не са отбелязали напредък в процеса на присъединяване.

Еврокомисарят раздели страните от региона на групи според напредъка им. По думите ѝ някои държави се движат бързо към членство, докато други са в застой или отбелязват отстъпление.

"Имаме група от водещи държави, които напредват бързо към членство в ЕС. От друга страна, Босна и Херцеговина, Косово и Северна Македония са в застой или не отбелязват напредък. В групата на страните, при които се наблюдава отстъпление, влизат Грузия, Турция, а през последната година и Сърбия", заяви тя.

Косово, Босна и Херцеговина и Северна Македония остават сред държавите, при които според Европейската комисия липсва достатъчен напредък към членство в ЕС, докато Сърбия е поставена сред страните, при които се наблюдава отстъпление.