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НАТО смени командващия на мисията си в Косово

НАТО смени командващия на мисията си в Косово
Pixabay

След встъпването си в длъжност Вергори заяви, че КейФОР ще продължи да изпълнява възложените ѝ задачи и да работи за осигуряването на условия за траен мир, демокрация и просперитет

На официална церемония в Прищина генерал-майор Роберто Вергори от Италия пое командването на Мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР) от досегашния им ръководител генерал-майор Йозкан Улуташ. За събитието съобщи Косовското радио и телевизия.

На церемонията присъстваха президентът на Косово Юстина Широка-Пуля, министър-председателят Албин Курти и председателят на парламента Албулена Хаджиу.

След встъпването си в длъжност Вергори заяви, че КейФОР ще продължи да изпълнява възложените ѝ задачи и да работи за осигуряването на условия за траен мир, демокрация и просперитет за всички жители на Косово.

„Нашата цел е да гарантираме, че мисията продължава да изпълнява своята роля в създаването на правилните условия за бъдеще, в което новите поколения могат напълно да се възползват от предимствата на устойчивия мир, демокрацията и просперитета. Това е и моето мото: свобода за хората, служба за хората. Гордеем се с нашата мисия, която е да дадем възможност за напредък на всички хора, живеещи в Косово“, подчерта новият командващ.

Мисията на КейФОР започва през юни 1999 г. след конфликта в Косово и приемането на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН. Основните ѝ задачи включват поддържане на сигурна среда, гарантиране на свободното придвижване на всички общности и предотвратяване на нови конфликти.

В операцията участват военнослужещи от различни държави членки на НАТО, сред които и България. Те допринасят за поддържането на сигурността и стабилността в Косово, отбелязва БТА.

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