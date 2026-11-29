Зимната обстановка продължава да създава проблеми с електрозахранването и водоподаването в областите Сливен и Хасково, съобщиха местните власти, цитирани по БТА.

Край Сливен паднали дървета в планината прекъснаха тока в местностите Карандила и Даулите, като възстановяването му ще стартира веднага щом времето се нормализира. По информация, предоставена на кмета Стефан Радев от електроразпределителното дружество, в общината няма изцяло населени места без ток, но отделни абонати в различни райони остават без електричество.

Пътищата и улиците в Сливен са обработени, а обстановката при зимни условия е спокойна. Утре сутрин предстои ръчно опесъчаване на недостъпната за техника ул. „Текстилец“ в кв. „Клуцохор“, както и обработка на трасето между селата Голямо Чочовени и Селиминово. В сила остава и предупреждението да не се пътува между Драгоданово и Зимница.

Далеч по-тежка е ситуацията в област Хасково, където към 20:00 ч. 18 населени места в общините Хасково, Минерални бани и Стамболово са без ток (спрямо 29 села по обяд и 20 следобед). От „Електроразпределение Юг“ са мобилизирали допълнителни екипи за отстраняване на авариите, а в село Текето захранването е подсигурено с мобилен агрегат.

Липсата на електричество спря и помпените станции, оставяйки 13 села без вода в общините Хасково, Харманли, Минерални бани и Стамболово. От областната администрация предупреждават, че заради скъсан електропровод към вододайна зона са възможни прекъсвания на водоподаването и в седем квартала на град Хасково.