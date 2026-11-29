Мерцедес доминира в Гран При на Катар и записа впечатляваща двойна победа на пистата „Лусаил“. Световният шампион Кими Антонели спечели състезанието, а неговият съотборник Джордж Ръсел завърши на второ място. Италианецът стигна до десетия си успех през сезона, след като се възползва от проблемите на Ръсел. Британецът стартира от полпозишън и водеше в първата половина на надпреварата. Антонели пресече финалната линия с аванс от 31,4 секунди пред своя съотборник.

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Ръсел започна отлично състезанието и успя да запази първата си позиция след старта. Двамата пилоти на Мерцедес дори водиха битка помежду си в началните обиколки, но развоят на събитията се промени след появата на виртуална кола за сигурност.

Последвалите спирания в бокса се оказаха ключови. При второто си посещение механиците на Мерцедес трябваше да отстраняват отломки от автомобила на Ръсел, което доведе до сериозна загуба на време за британеца. Частиците бяха попаднали в предната част на болида и повлияха на представянето му.

Така Антонели успя да намали изоставането си, да поеме лидерството и постепенно да се откъсне от своя съотборник. Оскар Пиастри с Макларън завърши на третото място, само на 1,4 секунди зад Ръсел. Австралиецът направи силно състезание и успя да изпревари съотборника си Ландо Норис още в началото.

Макс Верстапен финишира четвърти, докато Норис остана пети. Двамата пилоти на Ферари - Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, заеха съответно шестата и седмата позиция.