Барселона направи сериозна крачка към затвърждаване на лидерската си позиция в Ла Лига. Каталунците разгромиха с 5:1 като гости Депортиво Ла Коруня на „Риасор“ в двубой от 14-ия кръг, а Ламин Ямал отново попадна в центъра на вниманието. Младата звезда откри резултата още в началото на срещата, а впоследствие тимът на Ханзи Флик стигна до убедителен успех. Рафиня беше големият герой с хеттрик, а Дани Олмо също се разписа.

Реал Мадрид с голям провал у дома

Победата дойде в изключително подходящ момент за Барселона, след като Реал Мадрид загуби изненадващо с 1:2 у дома от Алавес. Така каталунците събраха 39 точки и увеличиха аванса си на върха на шест пред големия си съперник, който има 33. Атлетико Мадрид е втори с 34 точки.

Ямал продължава да пише история

Ламин Ямал отново демонстрира защо е смятан за един от най-големите таланти в световния футбол. Испанският национал отбеляза 41-ия си гол в Ла Лига и изравни Килиан Мбапе за най-много голове в Топ 5 първенствата на Европа до навършване на 20-годишна възраст. Мбапе също отбеляза 41 гола, преди да стане на 20, но във френската Лига 1.

Любопитното е, че по-рано този месец Ямал подобри същия рекорд на Мбапе, но в Шампионската лига. Крилото на Барса има 14 гола в турнира на богатите, докато французинът стигна 13.

Рафиня със зрелищен хеттрик

Двубоят в Ла Коруня започна отлично за Барселона. Ямал откри резултата още в началните секунди, но домакините реагираха и Пиер-Емерик Обамеянг възстанови равенството в деветата минута. Каталунците отново излязоха напред в 20-ата минута, когато Дани Олмо се разписа с глава след атака на гостите.

След почивката Рафиня пое главната роля. Бразилецът покачи на 3:1 в 50-ата минута след асистенция на Ямал, а впоследствие оформи хеттрика си с още две попадения. Така той сложи окончателна точка на спора и донесе убедителната победа на своя тим.

Така каталунците вече имат 6 точки аванс пред големия си съперник, а предстоящият сблъсък с Атлетико Мадрид ще бъде нов сериозен тест за лидерите. Барселона ще посрещне отбора на Диего Симеоне в сряда.