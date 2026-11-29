Трафикът по автомагистрала „Тракия“ се осъществява нормално в двете посоки на територията на всички области, установи проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), цитирана от пресцентъра на ведомството. От там подчертават, че пътното платно е почистено и обработено до асфалт.

По цялото трасе на аутобана са разположени снегопочистващи машини, които продължават да обработват настилките.

Към 14:00 ч. на 29 ноември обстановката по АМ „Тракия“ остава спокойна, като единствено в посока София се отчита по-интензивен трафик.

От регионалното министерство напомнят, че актуални данни за усложнената зимна обстановка в страната заради обилния снеговалеж и навяванията могат да се следят на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Междувременно падна и въведеното по-рано през деня ограничение по автомагистрала „Хемус“, където заради силния сняг и снегонавяванията бе спряно движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Забраната за преминаване в двете посоки бе отменена в ранния следобед.